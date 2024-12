Szőcs Reni a Borson keresztül tudatta az örömhírt: másodszor is anyai örömök elé néz!

Szőcs Reni már kislányként is örök szerelemről, nagy családról és persze zenei karrierről álmodott, és mi tagadás, igencsak szerencsés csillagzat alatt dédelgette álmait, hiszen szerencsés a szerelemben, stabil lábakon áll zenei karrierje és most férjével hatalmas lépést tettek előre a nagycsalád irányába. 17 hónappal első gyermekük születése után, Szőcs Reni most lapunkon keresztül tudatja a világgal, nyárra várják második gyermeküket. Az énekesnő már Amélia születése előtt biztos volt benne, hogy mihamarabb szeretne másodszor is áldott állapotba kerülni, és férje, Márk is támogatta a „kevéske korkülönbség” gondolatmenetet.

Szőcs Reni másodszor is anyai örömök elé néz (Fotó: Szőcs Reni)

Szőcs Reni: „Márkkal már február óta tervezgettük a kistesót”

– Amikor még csak álmodoztam arról, hogy egyszer édesanya leszek, fiatal anyukaként láttam magam és azt is tudtam, vagy inkább csak reméltem, hogy egy babánál nem állunk majd meg a férfival, aki életem párjául szegődik mellém.

Ugyanakkor arról is ábrándoztam, hogy a a gyerkőcök között nem lesz nagy korkülönbség és lám, szép lassan minden álmom valósággá válik.

Ha nagyon szőrszálhasogató szeretnék lenni, akkor egy aprócska „hiba” azért becsúszott a tökéletességbe, hiszen Márkkal már február óta tervezgettük a kis tesót, így alig másfél év lenne a korkülönbség, de ez tényleg csak vicc, hiszen így Amélia csupán két éves lesz, amikor megérkezik hozzánk a második gyermekünk – kezdte nevetve az örömteli hír bejelentését Szőcs Reni, aki már a pozitív terhességi teszt előtt biztosan érezte, hogy másodszor is áldott állapotba került.

Szőcs Reni már a terhességi teszt előtt biztos volt benne, hogy áldott állapotban van (Fotó: Szőcs Reni)

Szőcs Reni várandósságáról: „Szerettem volna valami kereted adni a pillanatnak...”

– Nagyon igyekeztem, hogy ne stresszeljek rá a babaprojektre és tényleg sikerült is elengednünk, vagyis rábíztuk magunkat a sorsra. Nem rohangáltam naponta a patikába, de tény, hogy bizonyos időközönként elvégeztem egy-egy tesztet. Még annak ellenére is, hogy Amélia érkezését is egyértelmű „tünetek” jelezték és ez most sem volt másképpen, sőt… – kacagott fel ismét az énekesnő, akinek szavaiból kisejlett, hogy másodszor is minden úgy történt, ahogyan az a „kismamák nagykönyvében” le van írva. – Maradjunk annyiban, hogy Amélia is egyértelmű jelét adta érkeztének és ezt tudta fokozni a kistesó. Jöttek a reggeli rosszullétek üzembiztosan és érkezett az ólmos fáradság is menetrendszerűen. Így tulajdonképen azzal a boldog bizonyossággal ugrottam be a patikába, hogy állapotos vagyok.

Igazam is lett és a kitörő örömöm Márkban sem hagyott kétséget afelől, hogy másodszor is szülők leszünk.

Pedig szerettem volna valami kereted adni a pillanatnak, amikor neki is elmondom, csakhogy látszott rajtam az öröm, így egy pillanatig sem maradt titokban a jó hír – mesélte a TV2 Star Academy egykori győztese.