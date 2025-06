Nem várt tovább az orvos: a beteg Schmuck Andor szemébe mondta a drámai hírt

A legrosszabbra is felkészült Schmuck Andor betegsége kapcsán, amikor június 6-án megérkezett az újabb orvosi vizsgálat helyszínére.

Schmuck Andor kora ellenére súlyos betegséggel néz szembe (Fotó: archív / hot magazin)

Tudta, ha azt a hírt kapja, hogy egyáltalán nem reagált a szervezete az életmentő kezelésre, azzal is számolnia kell, hogy talán már nincs sok neki hátra. A negatív gondolatok ellenére a politikus próbálta megőrizni rá jellemző derűjét és optimizmusát, és teszi ezt most is, néhány nappal azután, hogy megkapta az orvostól a legújabb eredményeket.

„Folytatom a kezeléseket. Bár félidőben az eredményeim nem túl jók, küzdök tovább újult erővel, és bízom abban, hogy végül megnyerem a meccset”

- árulta el a Borsnak Schmuck Andor péntek 13-án.

Schmuck Andor egyre többet gondol a jövőre

Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy Schmuck Andor már akkor megírta a bakancslistáját, hogy húsvét előtt megkapta az első mintavétel eredményeit, amik szintén nem voltak túl biztatóak.

„Egyesek szerint az eredmény, akikkel ezt megbeszéltem, nem jó. Én meg azt mondom, hogy jó. Mert ugye van egy nagyon nagy dolog: én vagyok meg a legyőzendő kór. Ebből a dologból egy-egyre nem tudunk kijönni, tehát vagy én győzök, vagy a kór! Ezért gondoltam megcsinálom a bakancslistámat. Egyetlen egy sor, ami kimaradt. Az pedig nem más, minthogy a Száztagúval énekeljek, és ez most valóra válik”

- mesélte a politikus korábban a Tények Plusz kamerájának, és bizony azóta már dalra is fakadt a Száztagú cigányzenekarral.

Most azt tervezi, hogy szeptember elején egy titokzatos hölggyel lép fel a Szenes Iván Emlékesten, és a nyugdíjasok védőszentjeként a Tisztelet Társaságának jövőjére is sokat gondol.

„Igyekszem mindent leszervezni, megtenni, hogy adott esetben meglegyen a méltó utódom a Tisztelet Társaságának az élén, és tovább tudjon működni a szervezet"

- sóhajtott a nemrég még harmadik feleségét kereső politikus, aki március végén, A Nagy Duett egyik élő adásában jelentette be, hogy súlyos beteg és életmentő kezelésre szorul. Bár sokan azt pletykálják az interneten, Schmuck Andor rákkal küzd, a pontos diagnózist még egyszer sem hozta nyilvánosságra A Nagy Duett sztárja.