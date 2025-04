Hihetetlen, mi történik a Bazilikában Schmuck Andor súlyos betegsége miatt

Összefogtak a nyugdíjasok Schmuck Andor gyógyulásáért!

Schmuck Andor A Nagy Duett élő adásában jelentette be, hogy beteg Fotó: Szabolcs László

Mint arról a Bors korábban beszámolt: a mindig optimista politikus március utolsó hétvégéjén, A Nagy Duett élő adásában jelentette be, hogy súlyos beteg. Schmuck Andor állapota jelenleg olyan komoly, hogy életmentő kezelésre van szüksége, ám ezt a TV2 showműsora miatt félbeszakította, és csak a kiesését követően folytatta.

Schmuck Andor betegsége: Mintavételen járt a politikus

A Bors azóta megtudta: a betegségét sokáig titkoló Schmuck Andort az egyik napilap híreszteléseivel ellentétben nem Svájcban, hanem Magyarországon kezelik, ő ugyanis mindenből, így orvosokból is a hazait szereti. A Tisztelet Társaságának elnöke lapunknak azt is elmesélte, hogy április 3-án, azaz csütörtök reggel járt mintavételen, és sokáig azt hitte, ennek április 7-én már meg is lesz az eredménye.

„Pár napon belül kiderül majd, hogy pontosan mivel állok szemben, valamint hogy jót tett-e nekem ez a négyhetes kaland, azaz A Nagy Duett. Abban reménykedem, hogy elég lesz majd a gyógyszeres kezelés, és hamarosan már csak múlt időben fogok beszélni erről az egész betegségről” – árulta el a Borsnak Sári Évi duettpartnere.

Imacsoport alakult Schmuck Andor gyógyulásáért

Azóta kiderült, a mintavétel eredménye csak jövő héten lesz meg, így Schmuck Andor addig idegőrlő várakozásban kénytelen élni az életét. Ám szerencsére mindig van, akire számíthat! Már akkor igazi összefogás alakult ki, amikor kiderült, hogy Schmuck Andor beteg, hiszen a politikus maga árulta el a Borsnak, hogy soha ennyi szeretetet nem kapott, mint a drámai bejelentés óta. Nos, azóta a helyzet csak fokozódott, egy nyugdíjasokból álló csoport ugyanis olvasta a Schmuck Andor állapotával kapcsolatos híreket a Borson. A szépkorúak aggodalmukban úgy döntöttek: imacsoportot alapítanak Schmuck Andor gyógyulása érdekében!

Mondanunk sem kell, a nemes gesztus nagyon meghatotta Schmuckot!

„Őszintén szólva, nagyon meglepődtem! Tizenkét-tizennégy éves nyugdíjas állt össze, hogy imacsoportot alapítson a felépülésem érdekében. Ráadásul ők nem is a Tisztelet Társaságának tagjai. Közölték, hogy minden nap összegyűlnek a Szent István Bazilikában egy harminc percre, hogy fohászkodjanak értem. Hát, én ilyenről még életemben nem hallottam, így természetesen nagyon jól esett. Arra kértem csak őket, hogy ne csak értem mormoljanak el egy imát, hanem mindenkiért, aki hasonló betegséggel küzd, mint én. Az biztos, hogy jövő héten, amikor már kiderült az eredmény, meghívom őket egy jó ebédre” – árulta el a Borsnak Schmuck Andor.