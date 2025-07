„Soha nem tudta elviselni...” – ez történik most Schmuck Andor halálának helyszínén

A Tisztelet Társasága – ez volt az 54 éves korában elhunyt Schmuck Andor életének legfontosabb és legkiemelkedőbb alkotása. A szépkorúak jogait képviselő, rajtuk segítő non-profit szervezet 2004-ben alakult, tavaly szeptemberben a Margitszigeten, egy nagyszabású rendezvénnyel ünnepelték fennállásuk 20. évfordulóját.

Schmuck Andor 2004-ben alapította a Tisztelet Társaságát (Fotó: MediaWorks archívum)

Schmuck Andor halálának oka továbbra sem ismert

A Tisztelet Társasága Sas utcai irodája volt Schmuck Andor bázisa, az a hely, ahol a legtöbb időt töltötte ikonikus piros nyakkendőjében, fején cowboykalappal. És ez volt az az épület, ahol holtan találták őt július 14-én, hétfőn. A tűzoltók törték rá az ajtót, miután már a barátainak sem vette fel a telefont. A rendőrség azóta is vizsgálódik Schmuck Andor halálával kapcsolatban, több tárgyat is lefoglaltak. A politikus még márciusban jelentette be, hogy súlyos beteg, életmentő kezelésre szorul, amit rendszeresen igénybe is vett. A Borsnak többször beszélt arról, hogy bizakodó a jövőjével kapcsolatban, annak ellenére, hogy a vizsgálatok alapján nem túl fényes a helyzete.

Halálának pontos oka egyelőre ismeretlen, de nem kizárt, hogy a Schmuck Andor betegsége győzedelmeskedett felette.

Schmuck Andor könnyek helyett vidám emlékezést szeretett volna

Egy dolog viszont biztos: Schmuck Andor azt szerette volna, ha egy mindig vidám, leleményes fickóként emlékeznek rá, aki még a halálra is rákacag, és aki a saját sírját látogatja a Fiumei úti temetőben. Azt véletlenül sem akarta volna, hogy szerettei könnyet ejtsenek miatta, vagy némán, magukba fordulva emlékezzenek.

Ezért fordulhat elő az is, hogy a tragédia óta alig néhány mécses található elvétve a Tisztelet Társasága Sas utcai irodája előtt. A Borsnak egy bennfentes elmondta, az ott dolgozók szedték be a mécseseket és a virágokat, mert tudták: Andor nem akarná, hogy így váljon zarándokhellyé Schmuck Andor irodája és környéke.

„Volt több virág és mécses is kint, és természetesen nagyon köszönjük mindenkinek, aki gondolt Andorra, de ő akarta volna így.

Soha nem tudta elviselni, ha valaki szomorkodik körülötte, mindenki arcára igyekezett mosolyt csalni, azt pedig pláne rosszul viselte, ha valaki miatta kesereg.

Talán túlzott is volt az ő optimizmusa, ám ő így működött jól. Mosollyal leplezte a fájdalmát is. Még éltében gondoskodott a Tisztelet Társasága jövőjéről, hogy a szépkorúak akkor se aggódjanak, ha ő már nem lesz. Sajnos eljött ez az időszak is” – mesélte szomorúan a Borsnak Schmuck Andor egyik ismerőse.

Schmuck Andor halála oka továbbra sem ismert. Az is az elhunyt politikus sajátos humorára vall, hogy a halála utáni napon egy hátborzongató írás jelent meg a TikTok-oldalán:

„Megszületett! Élt? Meghalt! :-)” – áll a közösségi oldalon, Schmuck Andor bemutatkozásánál.