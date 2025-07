Megszólalt Schmuck Andor egy közeli barátja: „Semmi jel nem utalt arra, hogy bármi gond lenne”

Mindenkit sokkolt a hír, miszerint 54 éves korában elhunyt Schmuck Andor. A TV2 A Nagy Duett című műsorát is megjárt politikus hónapokkal ezelőtt közölte, hogy súlyos betegséggel küzd. Azonban senki nem gondolta, hogy ekkora a baj...

Mindenkit megrázott az a hír miszerint, Schmuck Andor elhunyt (Fotó: BALINT FEJER / MW archív)

Schmuck Andor betegsége győzedelmeskedett

Bár legutóbbi orvosi vizsgálatai már nem sok jóval kecsegtették, Schmuck Andor nem adta fel a küzdelmet. Az utolsó pillanatig dolgozott, szervezett és tett másokért: például múlt héten is megjelent egy idősek számára rendezett eseményen, ahol mosolyogva, optimistán tette a dolgát, mintha semmi baja sem lenne. Viszont lapinformációk szerint, ismerősei egy ideje nem tudták elérni Andort, így értesítették a hatóságokat. Tűzoltók törték be az ajtót a lakásba, ahol Schmuck Andor élt, a politikus a Tisztelet Társasága belvárosi irodája feletti ingatlanban lakott. Az elhunyt politikus egyik közeli barátja így nyilatkozott a Borsnak az esetről:

Schmuck Andor rákkal küzdött, azonban végig humorral kezelte a betegségét (Fotó: Bors)

Schmuck Andor halálhíre váratlanul érte barátját

Szombat reggel még beszéltem vele. Jó hangulata volt, a jövőbe tekintett. Semmi jel nem utalt arra, hogy bármi gond lenne. Még mindig viccesen beszélt a betegségéről. Augusztus elején lett volna a következő vizsgálat. Pünkösdkor volt az eredmény vizsgálaton, akkor tudta meg, hogy a gyógyszeres kezelés esetlegesen segíthet rajta... Ám meglepő módon mégis padlóra került lelkileg. Jó egy hétig kivolt. Aztán ismét visszatért az életkedve, azt mondta, hogy bizakodó. A rá jellemző optimizmussal harcolt a betegség ellen

– értekezett lapunknak a Schmuck Andorhoz közel álló személy.

Élő adásban jelentette be betegségét

A nyilvánosság először márciusban, a TV2 Nagy Duett című műsorának élő adásában értesülhetett a betegségéről, amikor az egykori politikus őszintén beszélt arról, hogy életmentő kezelések sora vár rá. Akkor is sugárzott belőle a remény, a hit és az elszántság, ami az általa előadott produkciók során is megnyilvánult. Bár nagyon beteg volt, soha nem rejtőzött el a világ elől. Állapotáról rendszeresen beszámolt a Bors olvasóinak is. Ugyanakkor nem hagyta figyelmen kívül a sors másik lehetséges forgatókönyvét sem, mivel sem felesége, sem saját gyermeke nem volt, gondosan rendelkezett vagyonáról, azt civil szervezetek javára ajánlotta fel.