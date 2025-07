"Drága kisbaba" - kék lufikkal a háttérben jelentette be a szenzációs örömhírt Rubint Réka

Rubint Réka karrierje egyedülálló a magyar fitneszvilágban. Kezdetben Norbi árnyékában, de hamarosan saját jogán vált ikonikus alakká. Edzésmódszere, az Alakreform, emberek ezreit mozgatta meg, és nem csupán fizikai, hanem mentális változást is ígért. Réka felismerte, hogy a fogyás és az alakformálás nem csak a testről szól, hanem az önbizalomról, a nőiességről és a lelki egyensúlyról is.

Rubint Réka imádja a családját

Norbi és Réka házassága sem volt mentes a nehézségektől. Norbi egészségügyi problémái, különösen a stroke, komoly próbatétel elé állították a családot. Réka ekkor is a stabil támasz volt férje mellett, és nyilvánosan is beszélt a nehéz időszakról, ezzel is erőt adva másoknak. Sokszor a kritikák sem kerülték el őket. Együtt építettek fel egy birodalmat, miközben fenntartották a családi életet. Réka karrierje pedig azt mutatja, hogy egy nő nemcsak sikeres üzletasszony és fitneszikon lehet, hanem anya és feleség is egyben, aki inspirálja a környezetét.

Réka számára a család és a barátok jelentenek mindent

Rubint Réka tehát az ország egyik legsikeresebb üzletasszonya, ugyanakkor mindig hangsúlyozza, hogy a családja az, amiért a leghálásabb az Istennek. A legnagyobb ajándék számára az, hogy megtalálta a lelki társát Schobert Norbi személyében, gyermekei pedig tökéletessé tették az életét. Tűzbe menne értük, és igyekszik minden élményt megadni nekik: gyakran járnak közösen utazgatni, nyaralni, nemrég például Santorinin volt az egész család. Réka számára a barátok is nagyon fontosak. Többek között azért imádja ennyire a munkáját, mert így új barátokat szerezhet. Számára az edzések és a táborok nem csupán a munkát jelentik, hanem bizony a barátokkal való közös időt is. Most az egyik legjobb barátja ünnepelte a születésnapját, akit így köszöntött a sztorijában:

Isten éltessen, drága kisbaba! Nagyon szeretünk!

- írja sztorijában.