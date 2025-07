Rubint Réka könnyei patakzanak: hófehér ruhában fonódott össze ifj. Schobert Norbika és szerelme élete

Ahogyan azt a Bors is megírta már, az egész Schobert család Santorinire utazott. Az utazás apropója Rubint Réka születésnapja volt, akinek ugyanis a világon az egyik kedvenc helye ez a görög sziget, és bármennyi időt el tudna itt tölteni. A család nagyon jól érzi magát, és vitték magukkal Norbika szerelmét is. A csinos szőke lány már a Schobert család teljes értékű tagja lett, most pedig angyali fotót posztoltak.

Schobert Norbika és szerelme nagyon szeretik egymást / Fotó: Instagram

Santorini híres a naplementéiről. A romantikus helyszín nagyon népszerű a szerelmesek körében, éppen ezért Norbika és szerelme hófehér ruhában ölelkeztek össze a lemenő nap narancsos fényében. A jelenetet sokan megkönnyezték, Réka pedig meg is osztotta.