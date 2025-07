Brutális nyaralás: Lövöldözésbe csöppent Pataky Attila

74 éves lett Pataky Attila, a legendás énekes, aki már több mint fél évszázada áll a színpadon, a dalait ma is ezrek éneklik vele együtt. Az EDDA Művek frontembere azonban sosem felejti el, honnan indult, és milyen értékeket hozott otthonról.

Pataky Attila kőkemény neveltetést kapott (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Pataky Attila fiatalon rengeteget tanult a szüleitől

„Szerencsés vagyok, hiszen édesapám és édesanyám rengeteg munícióval látott el. Apámtól tanultam meg például, hogy ha tízre van megbeszélve valami, akkor tíz óra előtt tíz perccel ott kell lenni, különben már elkéstél. Édesanyámtól is rengeteg útravalót kaptam, ami végigkísért az utamon. Mindig azt mondta: »A rossz dolgokat engedd el, mert csak mérgeznek, a jókat őrizd meg, és időnként nézz vissza, mert az ad egy jó arányérzéket az élethez!« Édesapám pedig azt vallotta, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen” – kezdte a hot! magazinnak Attila.

„Kőkemény nevelést kaptam. Rend volt és tisztaság: ki kellett pucolni a cipőket, felmosni a konyhát, begyújtani, és csak ezek után lehetett elkéredzkedni a moziba.”

Fontosnak tartja a születésnapjait (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Nem számít, hogy Pataky Attila hány éves, még mindig ünnepel

A rocker számára a születésnap ma is fontos mérföldkő, de nem bánja, ha éppen nincs ideje az ünneplésre.

„Nagyon komolyan veszem a születésnapomat; fontos nekem, hogy miért pont azon a napon születtem, mert ennek megvan az oka, amit ismerek is, és hiszek benne. Ugyanakkor az életmódom és a családi életem is az »Eddásságnak« van alárendelve, így nincs kőbe vésve, hogy másodikán biztosan ünnepelünk, most például próbákkal telik majd a nap. Nekem nincs is igazán nagy vágyam a partizásra, hiszen az egész életem buli. De akik szeretnek, azok felém árasztják a szeretetet: ilyenkor nagyjából 1500 üzenet jön, amire válaszolni már lehetetlen.”

Igazi világutazók a feleségével (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Pataky Attila felesége mellett keveredett egy lövöldözésbe

Pataky Attila és a felesége, Orsi igazi világjárók, az évek során számtalan csodás helyet felfedeztek már együtt. Nyáron azonban visszafogottabban utaznak, hiszen a fesztivál- és koncertszezon miatt legfeljebb csak néhány napos kiruccanások férnek bele.