Hatalmas gyémántmedált kapott Nótár Mary születésnapjára

Ráfért már a pihenés a mulatós zene koronázatlan királynőjére, rengeteg volt a munka az elmúlt hónapokban. Nótár Mary Aurelióval az oldalán egészen A Nagy Duett döntőjéig menetelt, ahol végül Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence párosa mögött a második helyen végeztek.

Nótár Mary Nagy Duett partnere Aurelio volt, a sztárapuka is felköszöntötte a születésnapján (Fotó: MW archív)

Nótár Mary gyémántban fog ragyogni

A gyönyörű énekesnő a showműsor próbái és élő adásai mellett és azóta is folyamatosan fellépésekre jár, ráadásul egyre többen hívják meg szülinapi bulikba is sztárvendégnek, tele a naptára, de ő persze örül ennek. A pihenésre azonban neki is szüksége van, így Nótár Mary most kivett pár szabadnapot és elutazott egy gyönyörűszép tengerpartra, ahol a relaxálás mellett még a 40. születésnapját is megünnepelte, nem is akárhogy. A pálmafák alatt, a ragyogó napsütésben, a lágyan hullámzó tengerből jelentkezett be a mulatós sztár bikinifelsőben, pezsgőt durrantva a Facebook-oldalán, ahol egy nagyon csinos szettben köszönte meg a közel 8 ezres kommentcunamit, amiben sztárok és rajongók egyaránt felköszöntötték és éltették. Kicsit később pedig sztoriban azt is megmutatta, hogy egy hatalmas, csodaszép, gyémántokkal kirakott M betűt formázó medált kapott ajándékba.

Nótár Mary koncert közben nem tudni felmeri-e majd venni a drága ékszert (Fotó: Instagram)

Közös klipjükben tetoválták Aureliót

A Nagy Duett 2025-ös évadának leghihetetlenebb, és egyben legszórakoztatóbb párosa egyértelműen Nótár Mary és Aurelio voltak. A nézők annyira imádták őket, hogy nemcsak a második helyet szavazták meg nekik, de szinte követelték, hogy a műsor után is folytassák a közös munkát. Azóta meg is jelent első közös daluk, a Ciao Bella, ami már a 400 ezres nézettséget közelíti. A klipforgatáson a sztárapuka azt is bevállalta, hogy kitetoválják, meglepő módon a Duett logóját varrták rá.