Nótár Maryvel közös klipjében tetoválták ki Aureliót - Nem hiszed el, mit varrtak rá

A Nagy Duett 2025-ös évadának leghihetetlenebb, és egyben legszórakoztatóbb párosa egyértelműen Nótár Mary és Aurelio voltak. A nézők annyira imádták őket, hogy nemcsak a második helyet szavazták meg nekik, de szinte követelték, hogy a műsor után is folytassák a közös munkát. A valóságshow sztár és mestere végül fejet is hajtottak rajongóik akarata előtt, és megígérték, készülnek egy projekttel. Ez pedig már hamarosan meg is valósul egy dal formájában, amiből Aurelio Instagram-oldalán egy kis részletet is megmutatott, ami alapján biztos, hogy itt kő kövön nem marad.

A Nagy Duett döntős párosa újra összeállt, Aurelio Nótár Maryvel készít közös dalt (Fotó: MW archív)

Bármilyen hihetetlen Nótár Mary Aurelioval fog énekelni, amihez a zenei alapot Pixa készítette el, aki a klipben is szerepelni fog, nem is akárhogy. Az egykori villalakó videója alapján a DJ bohóc jelmezben fog parádézni, ami a triót ismerve tökéletesen illik majd a dal hangulatához. Aurelio korábban azt is elárulta, hogy a közös szám egy igazi nyári bulisláger lesz, ami ráadásul egy olasz dal feldolgozása, ami egyébként is nagyon közel áll a szívéhez.

Aureliot forgatás közben tetoválták

A sztárapuka több videót is megosztott a forgatásról, közöttük egy olyat is, amin épp tetoválják. Mint kiderült, Aurelio A Nagy Duett logóját varratta magára, ráadásul élőben, a klipforgatás kellős közepén, ami feltehetően a felvételen is látható lesz majd.

Hamarosan megérkezik az első közös videoklipünk, szóval remélem megnézitek, gyerekek. Úgy elfáradtam mint az állat, szóval le a kalappal Mary előtt, mert ez a forgatás nem játék. Pixa pedig nagyon durva csávó, babám te pedig köszönöm, hogy vagy nekem

– mondta Aurelio TikTok oldalán Marynek.

„Ja és magára varratta A Nagy Duett logóját, dzsukel” – tette hozzá az énekesnő, amikor egykori partnere megmutatta a karján lévő mintát.

A valóságshow sztár a műsorban egyébként azt ígérte, hogy ha győztesek lesznek, akkor szeretné örökké magán viselni a műsor emlékét. Ez végül nem valósult meg, a tetoválás viszont igen, ugyanis Aurelio úgy érzi, hogy ők így is nyertek.