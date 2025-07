Elképesztő fotó! Így ünnepli 40. szülinapját Nótár Mary

Nagyon durva hónapok vannak a többszörös Fonogram-díjas énekesnő mögött. Nótár Mary, bár eleinte senki egy garast nem adott volna érte, egészen A Nagy Duett döntőjéig menetelt Aurélióval úgy, hogy közben hétvégente néha 9-10 fellépése is volt. A mulatós sztár most viszont végre tudott szakítani a nyári koncertek között egy kis időt, hogy jó messzire utazzon megünnepelni kerek, 40. születésnapját.

Nótár Mary 40 éves lett (Fotó: Bors)

Nótár Mary tengerparton pezsgőzve ünnepel

Akármennyire is imádja rajongóit, akármennyire imád koncertezni, a népszerű énekesnőnek is szüksége van a pihenésre. Nótár Mary idei éve eddig nagyon erőpróbáló volt, amikor elvállalta a TV2 Nagy Duett műsorát, amiben Aurelio volt a párja, nem gondolta, hogy meg sem állnak a döntőig. Partnerének ugyanis semmi énekhangja nincs, mégis a zsűri és a nézők is imádták a közös produkcióikat, mert látszott, mennyi munkát tettek bele. Olyan szinten közönségkedvencek lettek, hogy miután Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence nyerték meg a műsort, rengetegen kiakadtak, mert szerintük Nótár Mary és Aurelio érdemelte volna meg a győzelmet. Az énekesnő egyébként nem titkolta, hogy úgy csinálta végig A Nagy Duettet, hogy hétvégente akár 10 fellépése is volt és előfordult, hogy koncertről ment a showműsor stúdiójába, gyakran csak 3-4 órákat aludt. Ezért alig várta, hogy végre elutazzon valami szép tengerparti helyre, ahol így méltó módon ünnepelte születésnapját, amiről Instagram-oldalára posztolt.



Aurelio is felköszöntötte

A Nagy Duett második helyezett sztárpárja nagyon jó barátok lettek a próbák alatt. Így Aurelio - akivel nemrég megjelent első közös daluk is - bár személyesen nem tudta felköszönteni barátját, így közösségi oldalán, közös fotóval lepte meg Nótár Mary-t.