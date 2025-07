"Szavakkal leírhatatlan" - gyerekekkel jelentkezett be Mikes Anna

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a tavalyi évhez hasonlóan idén is tartott külföldi tánctábort Mikes Anna. A profi táncosnő Törökország után most Görögországba utazott kis csapatával, hogy táncoljanak együtt egy jót és közben nyaraljanak is egyet. Ebben pedig természetesen támogatta őt vőlegénye, Krausz Gábor is, akivel kislánya, Hannaróza is elutazott a csodálatos görög tengerpartra. De nem csak Tóth Gabi kislánya volt az egyedüli gyermek a táborban. Erről pedig Anna legújabb fotója árulkodott.

Sikeres volt idei tánctábora is. Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Tánctábor Krétán

- jelentkezett be legújabb Instagram-posztjában a profi táncosnő pár csodás kép kíséretében. Mint írta, szavakkal leírhatatlan érzés számára, hogy egy ilyen helyen tarthatta meg második tánctáborát, ahol a jelek tanulsága szerint Anna a gyerekekkel olyan jól érezte magát, hogy még homokozott is velük. Ez pedig tökéletes leírja azt, hogy a sztárséf menyasszonya valóban vágyik arra, hogy a jövőben anya lehessen, mint arról már oly sokszor beszélt.

A közös gyermekvállalás Krausz Gáborral azonban még odébb van, először jön az esküvő:

Beszélgettünk már családalapításról, meg eljátszottunk egy-két gondolattal a jövőnket illetően, de semmit nem sürgettem

- nyilatkozta korábban.

