"Csodálatosak vagytok, igazi család" - gyerekes képekkel jelentkezett be Krausz Gábor

Tavalyhoz hasonlóan idén is tartott külföldi tánctábort Mikes Anna. A profi táncosnő Törökország után most Görögországba utazott kis csapatával, hogy táncoljanak együtt egy jót és közben nyaraljanak is egyett. Ebben pedig természtesen támogatta őt vőlegénye, Krausz Gábor is, akivel kislánya, Hannaróza is elutazott a csodálatos görög tengerparta.

Görögországban üdültek. Fotó: Mediaworks Archív

Ezekről a nyaralós percekről pedig csodás családi képek is készültek. Olyanok is, amelyen hárman szerepelnek, de olyanok is, amelyen csak ő található Tóth Gabival közös kislányával.

Boldogság így látni Benneteket!!!

"Boldogság a köbön."

Használjátok ki az együttlét minden percét. Csodálatosak vagytok, igazi család. Mekkorát nőtt a Hanni. Szép kislány. Élvezzétek az együtt töltött nyaralást

- érkeztek sorra a rajongói kommentek.

