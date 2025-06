Összetört a rajongók szíve: Mikes Anna elhagyja az országot

Mikes Anna és Krausz Gábor szerelme már-már legendás. A gyönyörű táncoslány akkor toppant be a séf életébe, amikor a legnagyobb szüksége volt arra, hogy egy angyal fényt hozzon neki. Tóth Gabival való válása után mélyponton volt, és nehezen viselte a sok csalódást. Amikor pedig a TV2 felkérte, hogy szerepeljen a Dancing With the Starsban, úgy volt vele, hogy bár esélye sincs győzni, legalább eltereli a gondolatait a tánc. És bizony így is lett! A tánc igazi terápia volt Krausz Gábornak, ráadásul megismerkedett partnerével, Mikes Annával is. Anna és Gábor között látványos volt a kémia már az első pillanatoktól kezdve, és mindenki azt leste, mikor bukik már ki az igazság, hogy ők ketten egy párt alkotnak. Ezzel egészen az adás végéig kellett várni, csak utána hozták ugyanis nyilvánosságra. Azóta ők az ország kedvenc szerelmespárja, most azonban kissé szomorúak a rajongók.

Mikes Anna szerelme nélkül utazott küldöldre

Mikes Anna a történetében nemrégiben bejelentette, hogy külföldre utazik. Ezzel önmagában semmi gond nincs, hiszen nyár van, ilyenkor pedig mindenki szívesen csobban egyet a tengerben. Anna azonban elárulta, hogy tánctáborba megy:

Mától tánctábor, Görögország, jövünk!

- írja a sztorijában.

Mikes Anna tánctáborba megy / Fotó: Instagram

A következő történetéből az is kiderül, hogy kolléganői, barátnői veszik körül, így tehát sokan azt hitték, hogy Krausz Gábor nélkül folytatja a nyarat, legalábbis annak egy kis részét, ameddig a táborban lesz. Hamarosan azonban mindenkit megnyugtattak, hogy Gábor nem hagyta magára ezen idő közben sem Annát, és most is ott van vele Görögországban.