Lola vallomása: "Ez az utolsó időszak, amikor már csak ketten vagyunk”

Lola, azaz Korsós Judit, az egykori VIVA Comet győztes énekesnő lassan húsz éve folyamatosan szerepel a színpadon. Viszont most, 36 évesen éli élete egyik legizgalmasabb időszakát: első gyermekét várja, akiről már azt is tudni lehet, hogy kislány lesz. A babavárás híre megdobogtatta a rajongók szívét, de természetesen maga a leendő szülők a legboldogabbak. Főleg annak fényéen, hogy korábban az orvosok azt mondták Lolának, kevés esélye van a természetes úton történő teherbeesésre. Ehhez képest most egészséges, aktív kismamaként mesél mindennapjairól – őszintén, idealizálás nélkül.

Lola terhessége az utolsó trimeszternél jár (Fotó: Szabolcs László)

Lola tele van energiával

„A nyári terveink között szerepel, hogy mindent beszerzünk és megcsináljuk a babaszobát. Eddig mindenhol száz százalékot nyújtottam, de így az utolsó trimeszterben már jó néha megállni és pihenni” – vallotta be a Borsnak Lola, aki jelenleg is rengeteget sétál és mozog.

Sokan kérdezik, hogy viselem a változékony időjárást, de őszintén, nincs vele sok bajom. Van, hogy edzek is, de például ma is hatkor keltem és megtettem már több, mint 10 000 lépést

Az énekesnő nem ül otthon a négy fal között: legutóbb a kánikulában Veronát sétálta végig, és túrázni is volt:

„Mindig is szerettem utazni, a nehézség mindig az volt nálam, hogyan kapcsolom ki az agyam. Most már képes vagyok erre és tudom, hogy ez az időszak másról szól, mint eddig. Megengedem magamnak, hogy elolvassak egy könyvet kényelemben, vagy csak töltődjek”

Lola párja mellett töltekezik

Párjával – akivel idén márciusban jegyezték el egymást – tudatosan élik meg ezt az átmeneti időszakot:

„Ez az utolsó időszak, amikor már csak ketten vagyunk. Kihasználjuk ezt az időszakot, sok időt töltünk egymással”

Lola nem fest idealizált képet a gyerekvállalásról, sőt:

„Láttam már magam körül újszülötteket, csecsemőket, gyerekeket felnőni, tisztában vagyok vele, hogy ez nem egy cukormázas, habos időszak. Meg kell ismerni őt és az igényeit”– árulta el Lola.

De ez sem ijeszti meg:

„A legjobb dolog, ami történhetett velünk, és ha lesz nehézség, azt majd megoldjuk. Hál’ Istennek, mindig is olyan mentalitásom volt, hogy nem rettentem meg az akadályoktól”