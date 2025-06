„Szeretni kell, és szeretve lenni jó” – megérkezett az első videó Lola álomesküvőjéről

Ahogy arról Bors beszámol, Lola nemrég kimondta a boldogító igen, amelyről a hot! magazinnak árult el exkluzív részleteket. Az interjúból mások mellett kiderült, hogy egy meseszép hajón, szűk körben házasodtak össze párjával, az első gyermekével várandós énekesnőt pedig az apukája kísért az oltárhoz.

Lola férjhez ment Fotó: ZSOLNAI DÓRI / hot magazin!

Ha valamire vágytam, akkor az az volt, hogy az apukám kísérjen. És így is lett

- mesélte a hot! magazinnak a nagy napról.

Lola a lappal több exkluzív fotót is megosztott, most pedig közzé tette az első videót is az esküvőről, amelytől szem nem marad szárazon. A kisfilmhez pedig a Moulin Rouge egyik idézetét csatolta:

Ennyi csak, mi tudható: szeretni kell, és szeretve lenni jó.

Arra azonban ezúttal is figyelt, hogy kedvese arcát ne lehessen látni, így a férfit továbbra is rejtély övezi.