Váratlan bejelentést tett Lola: itt a vége

Lolánál boldogabb embert keresve sem lehetne most találni, hiszen a csinos énekesnőnek nemrégiben volt az esküvője, valamint kiderült, hogy gyereket vár. Lolaék nászútra is elutaztak, ahol többször is megmutatta gömbölyödő pocakját.

Loláék nászútja véget ért Fotó: Ripost

Ám most egy szomorú hírt közölt az énekesnő az Instagram-oldalán. Lola ugyanis elárulta, hogy a nászútjuk utolsó napjához érkeztek. Az énekesnő egy fotósorozatban mutatta meg, hogy érezték magukat.

A nászutunk utolsó napjai… Boldogok vagyunk, finomakat eszünk, rengeteg időt töltünk vízparton, nagyokat sétálunk és próbáljuk elképzelni milyen lesz az az időszak, ami most előttünk áll

