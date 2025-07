A fél ország aggódik érte! Király Viktor felesége kitálalt a betegségéről

Király Viktor és felesége párkapcsolata korábban nem volt mentes a különféle hullámvölgyektől, amikből viszont mára sikerült kijönnie a házaspárnak. Király-Virág Anita azonban most közösségi oldalán egy olyan egészségügyi mélypontról számolt be, ami megváltoztatta az életét...

Sokan aggódnak Király Viktor feleségéért (Fotó: Szabolcs László)

Király Viktor szerelme komoly betegséggel küzd

A kisgyermekes édesanya Instagram-oldalán főként különféle vicces tartalmakat szokott közzé tenni, viszont emellett szeret követőinek bepillantást engedi az életébe. Így nem egyszer kérte már meg rajongóit arra, hogy tegyenek fel kérdéseket számára főként az életmódjával és a gyerekneveléssel kapcsolatban, ez pedig most sem volt másképp. Egyik követője megkérdezte, hogy miért szokott le a kávéról, amire Anita teljesen kifakadt:

Bélgyulladás... Ami sajnos a legtöbb embernek van, viszont én ezt nagyon komolyan veszem. Mennyire érdekes, hogy amióta az oltást megkaptuk, mindenkinek mindenféle baja van. Például tavaly átment rajtam konkrétan egy évig tartó ebv-vírus és most ez...

– kezdte mondandóját írásban Király Viktor felesége, aki azt állította, hogy mióta megkapták a COVID-oltást azóta több betegség is elérte őket. Az egyik ilyen nyavalya Eppstein-Barr elnevezésű vírus volt, ami egy herpeszes megbetegedés és ezzel Anita egy évig küzdött.

Az, hogy Király Viktor felesége hány éves, sosem titkolta. Így Anita elárulta követőinek, hogy 34 esztendős (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

„Most nagyon odafigyelek az egészségemre”

Király-Virág Anita azt is elárulta: ő kifejezetten hajlamos a bélgyulladásra ezért pedig igencsak odafigyel arra, hogy mit eszik. Ez a betegség nála pedig főként haspuffadást és görcsöket okoz, viszont emiatt elment egy orvoshoz kivizsgálásra is, ahol azt mondták neki, hogy erre a problémára az egyetlen megoldás a megfelelő étkezés. Így az anyuka távolról kerüli a laktózt és a glutént, továbbá most már kevésbé fogyaszt zabpelyhet, húsokat, illetve kávét.

A lényeg, hogy most nagyon odafigyelek az egészségemre. Vannak tiltott dolgok, amik néha becsúsznak, de például a glutént 13 hete kerülöm teljes mértékben. A sok szemét, feldolgozott étel és a sok a káros anyag, amivel tolják az élelmiszereket ezt okozza... Szóval vigyázatok magatokra és figyeljetek nagyon a táplálkozásra is!

– mondta Király Viktor kedvese 24 óráig elérhető Instagram-történetében. Majd azt is elárulta, hogy miután megosztotta gondolatait a bélgyulladással kapcsolatban, rengeteg kedves üzenetet kapott az egészsége kapcsán. Ebből is látszik, hogy mennyien aggódnak érte...