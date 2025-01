„A bőröndöd az ajtóban vár” – Király Viktor felesége nyilvánosan adta ki az énekes útját – fotó

Az elmúlt időszakban óriási átalakuláson ment keresztül Király Viktor, az énekes ugyanis több mint 20 kiló súlyfeleslegtől szabadult meg a kemény edzésnek és egészséges táplálkozásnak köszönhetően.

Király Viktor új külsővel sokkolta rajongóit Fotó: Szabolcs László

Erre pedig a saját egészsége mellett a családja miatt is nagy szüksége volt, ugyanis nagyrészt ennek köszönheti, hogy megmenekül a házassága.

Király Viktor fogyásának komoly oka volt

Az énekes nem is olyan rég a hot!-nak is mesélt életének ezen nehéz időszakáról, valamint arról is, hogy miért határozta el, hogy mindenképp lefogy.

Ez egy nagyon drasztikus elhatározás volt. Tragikus időszakon mentem keresztül, ugyanis egy kis időre különváltunk Anitával. Ez mindkettőnknek nehéz időszak volt, engem pedig annyira levitt lelkileg, hogy nagyon elhagytam magam

– mondta a hot!-nak Király Viktor, majd így folytatta:

„Amikor úgy döntöttünk, hogy adunk magunknak még egy esélyt, már picit jobban voltam, de még akkor sem voltam a topon. Döntés elé állítottam magamat: vagy a rehab vagy az életmódváltás. Magamnak kellett ezt elhatároznom. Előtte tök mindegy volt, hogy ki mit mondott: amíg nem akartam magamon változtatni, addig semmi sem hatott rám”.

Király Viktor felismerhetetlen legújabb fotóján

A Megasztár egykori felfedezettje most pedig újabb hatalmas átalakuláson esett át, amelyet az Instagram-oldalán osztott meg a követőivel. A friss fotó alatt pedig valósággal felrobbant a kommentszekció a látottak miatt.

Imádtam a mai edzést! További szép napot mindenkinek

– írta a megdöbbentő képhez Király Viktor, amelyen hosszú hajkoronával látható.

A látványt pedig felesége sem hagyta szó nélkül:

A bőröndöd az ajtóban vár

– fogalmazott az minden bizonnyal csak viccnek szánt fotó alatt Király-Virág Anita.

Anita mellett Viktor jó barátja, Szabó András Csuti is kommentálta a megdöbbentő látványt.

Másnak a haja hullik ki tőle, neked meg

– írta az üzletember.

Íme, a sokkoló fotó: