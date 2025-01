Király Viktor exkluzív interjú: Így mentette meg a házasságát

Úgy volt, hogy feljött, és akkor volt nekem volt egy olyan gondolatom, hogy ok, nem oldódott meg még mindig ez az egész, látom, hogy mennyire el van keseredve, testileg is láttam, hogy nagyon-nagyon lejtőn van. És akkor mondtam, hogy tényleg beletettem hét év melót, most dobjam ki végleg ezt az egészet? Vagy ez egy kihívás, nekem is szembe kellett ezzel néznem, és én akkor döntöttem úgy, hogy jó, akkor próbáljuk meg!