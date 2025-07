Kapu Tibor kedvenc étele, hobbijai, családja – mit tudsz ezekről? Kvíz

Az elmúlt hetekben többször hallhattunk az Axiom 4 küldetés kísérleteiről, amik nagy áttörést hozhatnak az űrkutatásban. A többszörösen elhalasztott kilövésről és annak stresszhatásairól is olvashattunk, továbbá arról is, milyen módon változhat meg az ember személyisége, ha az űrben tölt két hetet. De vajon mit tudunk Kapu Tibor kedvenc ételéről, hobbijairól és a családi életéről? Ezekről is olvashattunk már, most kiderülhet, mennyire figyelmesen.

Kapu Tibor eddigi életében ugyanúgy a Földön járt, mint mi. Te mennyire ismered ezt a földi oldalát? Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Kapu Tibor TV macit vitt az űrbe, zenélni is szeret - te mit tudsz ezekről?

Bár érthető, hogy a világot érdekli az űrkutatás legújabb áttörése és az űrben töltött idő életérzése, vagy az, hogy a Balaton miképp fest odafentről, a szkafander mögött rejlő ember legalább olyan érdekes, mint a küldetés, amire most vállalkozott. Kapu Tibor most egy valóságos álommunkát végezhet az űrkutatásban, de az eddigi élete sem volt érdekességektől mentes. Az elmúlt hetekben több alkalommal is megnyílt a sajtónak, olyan részleteket is elárult, amik nem közvetlenül az űrhajós léthez kapcsolódnak.

Ebből is látszik, hogy a világ egyik legkülönlegesebb feladatát végző ember egy egészen hétköznapi oldala is tud legalább olyan érdekes lenni.

Te mennyire ismered Kapu Tibort? Az alábbi kvízből kiderül!