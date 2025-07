Dinók és magyar hírességek – Ilyen volt a Jurassic World: Újjászületés film premier előtti vetítése – Galéria!

Mondhatni dinoszaurusz-lázban ég az egész ország, mivel 2025. július 3-án mutatják be itthon a Jurassic World: Újjászületés című filmet, ami a Világuralom után új alapokra helyezi az őshüllős szériát. A világhírű franchise már több mint 30 éve kápráztatja el egyedi látványvilággal a nézőket, azonban a legújabb alkotás képében egy kis vérfrissítést kapott a filmsorozat, amit nemsokára a magyar nézők is megtekinthetnek.

A Jurassic World széria új résszel érkezett a magyar mozikba

Steven Spielberg 1993-ban a Jurassic Parkkal filmtörténelmet írt, ugyanis karizmatikus karaktereivel, fülbemászó taktusaival, szinte bármikor idézhető aranyköpéseivel és persze korszakalkotói technikai megoldásaival egy igazi klasszikust teremtett. A kasszasikernek számító dinós film még két folytatást is megélt, majd 14 év után a Jurassic World feltámasztotta a kihalt állatokkal foglalkozó szériát. Azonban a 2022-ben a Jurassic World: Világuralom című résszel lezárult a 2015-ben megkezdett új történetszál, így a legfrissebb epizód rendezőjén, Gareth Edwardson és az alkotógárdán állt, hogy új alapokra helyezzék a franchise-t.

Csuti és Rékasi Károly is rajong a dinókért

A Jurassic World: Újjászületés eredeti célja az volt, hogy a Jurassic Park első részéhez hasonlóan kicsit letisztultabbra vették a figurát és az alkotók egy szigetre szerették volna helyezni az új epizódot, illetve kevesebb dinót is akartak bemutatni. Azonban az első kritikák alapján a külföldi nézők és filmszakértők tetszését annyira nem sikerült elnyernie az aktuális résznek. Mindenesetre július harmadikán a hazai nézőközönség is eldöntheti majd, hogy milyen lett a dinoszauruszos széria legújabb epizódja. Azonban a hónap első napján a Cinema City Aréna mozijában a premier előtti vetítése során több magyar híresség, mint például Rékasi Károly, Csuti és kedvese, Sudár Bianka, Sáfrány Emese, valamint Sárközi Ákosék is megtekintették a filmet.

