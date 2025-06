Csókbotrány: megvédték Scarlett Johansson-t, miután a vörös szőnyegen csalta meg a férjét

A napokban jelenik meg Scarlett Johansson új filmje, a Jurassic World: Újjászületés. A külföldi premiervetítéseken a színésznő több alkalommal is szájon csókolta kollégáját, Jonathan Bailey-t. Az egykori Bridgerton sztár most a védelmére kelt a házas színésznőnek.

Scarlett Johansson csókja óriási botrányt okozott a vörös szőnyegen

(Fotó: MediaPunch / Northfoto)

Scarlett Johansson és Jonathan Bailey szövetsége

Scarlett Johansson az utóbbi időben azzal van elfoglalva, hogy az új filmjét népszerűsítse. A premiervetítések egyik nagy szenzációja az volt, hogy a színésznő többször is szájon csókolta Jonathan Bailey-t a vörös szőnyeg kellős közepén. A rajongóknak azonban egyáltalán nem tetszett a csókjelenet és ennek hangot is adtak. Célba vették a férjezett színésznőt, amit a Bridgerton sztárja nem hagyott szó nélkül. Jonathan Bailey az Entertainment Tonight-nak adott interjújában megvédte jó barátját:

Hiszek abban, hogy a szeretetet sokféleképpen ki lehet mutatni. És ha nem tudod megcsókolni a barátaidat... az élet túl rövid ahhoz, hogy ne tudd

A házas Scarlett Johansson-t nem kímélték a rajongók

Scarlett Johansson a Jurassic World: Újjászületés című filmjének premierjén megdöbbentő csókjával sokkolta a rajongókat, hiszen a 40 éves színésznő 2020-ban örök hűséget esküdött férjének, Colin Jost-nak. A szívdöglesztő színésznőnek a 42 éves komikus a harmadik férje. Először Ryan Reynolds oldalán mondta ki az igent, aki most Blake Lively párja. Őt követte Roman Dauriac, újságíró. Mostani házasságából egy gyermek is született, Cosmo, aki még csak három éves. A rajongók éppen ezért is akadtak ki annyira a megdöbbentő csókjeleneten.

Jonathan Bailey a közös csókjuk után azonnal védelmébe vette a férjezett színésznőt

(Fotó: KGC-324-RC / Northfoto)

Jonathan Bailey az életét kockáztatta új filmje kedvéért

Jonathan Bailey a Bridgerton romantikus története és a Wicked varázslatos világa után veszélyes vizekre evezett, Dr. Henry Loomis-t fogja alakítani a filmben. A forgatás során pedig életét kockáztatva veszélyes kígyók között vette fel a jeleneteit. A kalandjairól részletesen beszámolt. Állítása szerint tökéletes volt a helyszínválasztás, hiszen így tényleg át tudta érezni a környezet adta veszélyeket. Mindezek mellett pedig még kaszkadőr mutatványokat is bevállalt. Hazánkban július 2-án mutatják be a Jurassic Park franchise új részét, a Jurassic World: Újjászületés című filmet.