Ivancsics Ilona bevallotta, van-e mellette valaki!

hot!: Nagyon szépen beszél Nagy­ba­jom­ról és Szentendréről is. Ennyire kötődik helyekhez?

Ivancsics Ilona: A gyökereim Somogyban vannak, unokahúgaim is élnek még ott. Nagybajomot azért szeretem, mert ott úgy érzem, otthon vagyok. Szentendrét is szeretem, mert itt élek, itt született a gyerekem, de az ott egészen más. Pedig amikor felvettek a főiskolára, nem szívesen mentem haza. Nagyon elvágyódtam Somogyból és Nagybajomból: kis, poros helynek éreztem. És egy másik oka is volt: a szüleim.

Nem volt harmonikus a családi életünk, és ez nekem olyan fájdalom volt, amit szerettem volna otthagyni. Amikor már fellépni hívtak vissza, ez megváltozott: a szüleim már nem élnek, s így teljesen átalakult bennem az érzés.

Ivancsics Ilona fogyása után fantasztikusan néz ki - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Ivancsics Ilona fia visszatért

hot!: A fia fotósként sokáig külföldön élt. Hogyan telt az az időszak?

Ivancsics Ilona: Kilenc évig volt Angliában és Spanyolországban, de egy éve újra itthon van. Örültem, hogy azt csinálja, amit szeret, ezért könnyen elengedtük. Már tizenkilenc éves korában beköltözött Budapestre, én pedig büszke vagyok rá, hogy egyedül építette fel magát. Soha nem akart általam előbbre jutni, sőt!

hot!: Az ön édesanyja ismerte az unokáját?

Ivancsics Ilona: Sajnos anyukám nem ismerhette a fiamat, csak fotón látta. Ez egy nagy fájdalmam, mert nagyon várta a születését. A szüleim addigra elváltak, és édesanyámat Budapestre költöztettem. Éppen hoztam volna ki magunkhoz, hogy megnézze a fiamat, de a kocsiban rosszul lett, mentőt kellett hívni. Még egy hónapig élt. Nagyon nehéz, fájdalmas időszak volt, de azzal nyugodtam bele, hogy ő átadta a helyét a fiamnak az életben.

hot!: Végül visszajött a fia?

Ivancsics Ilona: Vissza, ha nem is Szentendrére, hanem Budapestre. Gyakran találkozunk, és jó lenne, ha megnősülne, és lenne unokám, de ezt nem szabad erőltetnem. Ő most a karrierjét építi, az én nyomomban jár. Amikor megkérdeztem tőle, van-e, amiben inspiráltam, azt mondta, hogy tőlem és a nevelőapjától is azt látta, hogy mindig dolgozunk, és élvezzük, amit csinálunk. Azt látom benne is, hogy akkor boldog, amikor dolgozik. Abban sajnos nem tudtam jó példát mutatni, hogy az édesapjával neveljem fel.