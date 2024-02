60 felett is keresi a szerelmet a Szomszédok színésznője

Ivancsics Ilonát az ország a Szomszédok Jutkájaként ismerte meg. A Szerencsekerék ma esti adásában elárulja, a mai napig hallgat arra a névre is. Pedig azóta bőven volt más szerepe, munkája. Erről is mesélt most a Borsnak.

Ivancsics Ilona a TV2 Szerencsekerék című kvízműsorában próbálta ki magát (Fotó: TV2)

„Semmi sem hullott az ölembe"

– Szerettem volna kipróbálni magamat a Szerencsekerékben. Gondoltam, jó lenne nyerni például egy autót… – ismerte el derűsen. Bár az esti adásról egyelőre többet nem árulhatott el, azt elmondta:

A szerencsejátékokban, lottón sosem nyerek!

A barátnőimmel szoktunk közösen megtenni számokat, és mindig eltervezzük, hogyha nyerünk, elmegyünk mondjuk Vietnámba! De általában nem húzzák ki a számainkat… Sorsjegyen is legfeljebb csak az árát nyerem vissza – ismerte el, majd hozzátette:

– Az életben viszont alapvetően szerencsésnek gondolom magamat, de az is igaz, hogy semmi sem hullott az ölembe. Mindenért meg kellett dolgoznom. De nem bánom: szeretek dolgozni.

Ivancsics Ilona tíz kilót fogyott, imádja az új külsejét (Fotó: Váradi Tamás)

Ivancsics Ilona: „Felregisztráltam internetes társkeresőre"

Mióta saját nevével fémjelzett színháza bezárt, azóta is van bőven munkája:

– Sokszor hívnak szavalni és vannak egy- és kétszemélyes darabok, amikben játszom, például Ábrahám Edittel vagy Vincze Lilla barátnőmmel. És egy saját színdarab ötletem is van, aminek a megvalósításán dolgozom. A férfi–női kapcsolatokról szólna.

A párkapcsolati tematika a magánéletében is foglalkoztatja a színésznőt. Mióta véget ért másfél évtizedig tartó kapcsolata, nem talált rá a szerelem. De az örök optimista színésznő nem aggódik.

– A pozitív életszemléletem sok nehézségen átsegít. Sokan meglepődnek és naivnak tartanak emiatt, de én egyszerűen nem feltételezem a rosszat eleve senkiről. Ez persze a pártalálásra is hatással van – árulta el, majd sóhajtva hozzátette: – Úgy látom, sokan magányosak: idősebbek és fiatalok egyaránt.

Nehéz ügy az ismerkedés. Néhányan a munkahelyükön ismerkednek esetleg, de nekem szabadúszóként erre nincs lehetőségem. És ott van az internet.

− 20-tól 80 évesig találni ott párkeresőket. Én is kipróbáltam, bevallom: én is felregisztráltam internetes társkeresőre. Nem jártam sikerrel, s azóta töröltem a profilomat. De nem találok semmi kivetni valót abban, ha valaki ott ismerkedik. Egyelőre nem találtam meg a hozzám illő férfit, de nem vagyok feladós típus! És ezt szeretném üzenni minden 60 év feletti hölgynek: nem szabad elhagyniuk magukat. Az élet sokkal szebb annál, hogy a halált várjuk. Én így is jól érzem magam, a szerelem pedig ha jön, hát jön.

Példát szeretne mutatni a hölgyeknek

Ilona elismerte, nem tartja magát celebnek, s ennek megfelelően nem is kap bántó kommenteket, üzeneteket. Bókok pedig az interneten és személyesen is megtalálják. Nemcsak férfiaktól, de nőktől is. Nemrég fürdőruhában mutatta meg magát a 10 kilós fogyása után, amivel a célja szintén az volt, hogy korabeli hölgyeket bátorítson:

– Példát szeretnék mutatni, hogy sosem késő változtatni, és igenis büszkén vállalhatjuk az alakunkat. Ha el tudom indítani a változást a saját példámmal másokban, már boldog vagyok! Sokat segített a gyógynövényes módszer, nem kellett koplalnom, kipucolta az elraktározott zsírokat és ki tudja még mi minden káros dolgot, az étvágyam pedig felére csökkent. A Szerencsekerék felvétele még a fogyásom előtt volt, furcsa lesz este visszanézni magam két számmal nagyobb méretben – mesélte nevetve a színésznő, majd kihangsúlyozta, maximálisan a természetesség híve, számára sokkal szebb egy ráncos arc, mint egy mindenhol feltöltött ábrázat.