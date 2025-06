Megasztár: Tóth Gabi eddig bírta, kimondta, mit gondol valójában Herceg Erikáról

Néhány héttel ezelőtt óriási bejelentést tett a TV2. Kiderült ugyanis, hogy kik lesznek a Megasztár új, immár 8. évadának mesterei. Jól hallottátok, Herceg Erika, Curtis, Marics Peti és Tóth Gabi ezentúl nem zsűritagok, hanem mesterek lesznek, akik egymással is meg fognak vívni a versenyzőkért.

Megasztár: Cicaharcra nem számít Tóth Gabi, de veszekedés előfordulhat (Fotó: TV2)

A két hölgy zsűritag, Tóth Gabi és Herceg Erika egymástól teljesen eltérő, de vitathatatlanul erős karakterek, akikre oda kell figyelni.

Megasztár: Tóth Gabi elmondta a véleményét Herceg Erikáról

Felmerült bennünk a kérdés, hogy várható-e cicaharc az ősszel induló műsorban, számíthatnak-e a nézők olyanra, hogy Gabi és Erika kis túlzással egymásnak esik a Megasztár stúdiójában?

„Herceg Erika egy tüneményes csajszi! Nagyon kedves és pozitív mindenkivel, nincs benne ármánykodás, nincs benne irigység. Nagyon jó meglátásai vannak, jókat mond. Ő is ez tüzes csaj, ez tény, de nem érzem azt, hogy köztünk lenne bármilyen cicaharc, eddig még nem volt. Aztán lehet, hogy már mi is fáradunk, vagy lesz olyan versenyző, akin nagyon össze fogunk veszni, de megbeszéltük műsoron kívül, hogy ami ott történik, azt mindig át tudjuk majd beszélni. Amúgy nagyon jó a viszonyunk, és annyira aranyos, mindig ilyen rajongással van felém. Elmondja, hogy nagyon felnéz rám”

– áradozott Tóth Gabi Herceg Erikáról a Megasztár egyik válogatóján.

Tóth Gabi a mentálisan erős versenyzőkben hisz

Tóth Vera testvére egy videóban azt is kifejtette, milyen típusú énekesben látja a Megasztár 2025 győztesét!

„Strapabíró, mentálisan erős, hangban nagy skálán mozgó előadókat keresek a Megasztárban. A csapatomat is ez alapján szeretném összeválogatni, és most szakmailag sokkal szigorúbb leszek, mint korábban. Meg lehet nézni a régi Megasztár győzteseit, ők magasra tették a mércét. Úgyhogy ez a mérce továbbra is fennáll, és ezt kell elérni azoknak a versenyzőknek, akik szeretnének élő adásban szerepelni”

– fejtette ki véleményét Tóth Gabi Megasztár mester.