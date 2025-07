Hunyadi Donatella 24 éves lett, de nem ünnepli a születésnapját – Döbbenetes oka van!

Fiatalon számtalan dolgot elért már

Hunyadi Donatella fiatal kora ellenére elképesztően sok mindent elért már eddig is – és még messze nincs vége az útnak. Szerepelt a Dancing with the Stars-ban, Franciaországban megnyerte a Fort Boyard-ot, második diplomája megszerzésére készül, fellépett a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, és koncertet adott különféle templomokban, egyházi eseményeken.

Nem szeretnék nagyképűnek tűnni, de több mindent elértem, mint amire valaha számítottam volna. Nem gondoltam volna pár évvel ezelőtt, hogy ennyi minden történik velem a húszas éveim elején. Úgyhogy igen, nagyon örülök, hogy ezt mind sikerült elérnem. Egyébként rengeteget dolgoztam – ez nem titok. Az idei nyaram is sok munkával fog telni. Ezek a dolgok abszolút a saját befektetett munkám gyümölcsei, nem segített nekem ebben senki. Nem állok meg, határ a csillagos ég

A sűrű programok mellett igyekszik megtalálni az egyensúlyt, és időt szánni a kikapcsolódásra is.

„A családommal és a kutyusommal töltöm általában a szabadidőmet. A barátaimmal is gyakran szervezünk különféle programokat, szeretünk kikapcsolódni, beszélgetni, kávézni. Elkezdtem a pilátest, amit nagyon szeretek, illetve edzőterembe is szoktam járni”– részletezte.

A maximalizmus, a belső hajtóerő szintén fontos része a személyiségének – még ha néha terhet is jelent.

Abszolút maximalistának tartom magam. Tudom, hogy ennek van hátránya és előnye is. Sosem vagyok teljesen megelégedve magammal – mondják is, hogy szigorú vagyok magamhoz. Szerintem, ha valaki úgy gondolja, hogy ő elég jó, akkor meg is állt a fejlődésben. Szerintem az ember addig tud fejlődni, amíg hibát talál magában. A mi szakmánk, meg úgy általában a művészet, egy örök tanulás – úgyhogy próbálom ehhez tartani magam

– árulta el.