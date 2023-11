Kiderült az igazság Hunyadi Donatella és táncpartnere csókjáról

A Dancing with the Stars negyedik évadának egyik nagy meglepetése egyértelműen Hunyadi Donatella volt, akit valójában a nézők ebben a műsorban ismerhettek meg igazán. A verseny kezdetekor ugyanis még a legtöbben Kiszel Tünde lányaként emlegették a fiatal lányt, ám szombaton Hunyadi Donatellaként távozott, akire egy ország volt büszke.

Donatella Bődi Dénes oldalán elképesztően menetelt a show-ban, sikert sikerre halmozott, és meg tudta mutatni, milyen színes egyéniség ő valójában. Persze a kiesés némi csalódottságot hagyott maga után az énekesnőben, ám, mint ahogy ő mondja: csak a szép emlékekre gondol vissza, azokból pedig volt bőven!

Fotó: Markovics Gábor

Hunyadi Donatella nem szomorkodik a kiesése miatt

Nem szomorkodnak

Donatella és Dénes, vagy ahogy ők becézik egymást, Doni és Dini a szerkesztőségünk vendégeként meséltek az elmúlt hat hét élményeiről. Elárulták, hogy cseppet sem szomorúak az eredmény miatt, sőt, inkább boldogok, hogy eljutottak idáig. Sőt, az énekesnő úgy érzi, hogy megnyerte a fődíjat a műsorral.

– Én ezzel a műsorral szerintem csak nyertem. Nagyon sokat jelent nekem, hogy megmutathattam magam ország-világ előtt, egy olyan formában, ahogy még soha. Eddig ugyanis elzárkóztam a médiától, ami egyébként egy tudatos döntés volt, mert nem éreztem úgy, hogy lenne egy jó lehetőségem arra, ahol tényleg meg tudom mutatni magam. A Dancing viszont ilyen volt – kezdte a Borsnak Donatella, akinek egyúttal egy missziója is volt ezzel a műsorral. Szerette volna, ha megismerik az emberek a valódi énjét, és látják azt, hogy ki is ő valójában. Ez úgy tűnik, hogy sikerült neki, hiszen a nézők hétről-hétre megmutatták a szavazások alkalmával, mennyire szeretik őt és partnerét.

Csók a parketten

Kijelenthetjük, hogy Donatelláék maradandót alkottak a DWTS parkettjén, főleg múlt szombaton, mikor egy csók is elcsattant köztük. Bizony, az értékelés alkalmával Dininek még a rúzst is le kellett törölnie a szájáról az eset után, úgyhogy kíváncsiak voltunk, mi is történt ott valójában...

Ennek a csóknak története van

– nevetett Dini, majd komolyra fordította a szót.

– Minden adás alkalmával ugyebár egy történetet mesélünk el, és ez a Cha Cha Cha koreográfiánk alatt sem volt másképp. Donatellának az volt a szerepe, hogy eljátssza az én rajongómat. A sztori szerint lefeküdt aludni, és azt álmodta, hogy együtt bulizunk, amit egyébként egy Katy Perry videóklip inspirált. Mindezt pedig egy színpadi csókkal koronáztuk meg, hogy az ő fiktív karakterének az álma beteljesüljön – tette hozzá a profi táncos, aki reméli, hogy nem ez volt az utolsó táncuk Donatellával.

Nos, Dini, jó hírünk van: úgy tűnik, hogy valóban nem ez volt az utolsó!

Hogyan tovább?

Az énekesnő bevallotta, szeretne még visszatérni a parkettre a műsor után is, bár először az átlagos mindennapokba kell visszaszoknia. Azaz a táncpróbákat mostantól a koncertek és a fotózások váltják.

Elsősorban vissza szeretnék térni az átlagos életembe.

– Szeretnék koncerteket, fotózásokat vállalni, hiszen ezek most egy kicsit a háttérbe szorultak. Ettől függetlenül nem szeretném abbahagyni a táncot Dinivel, de még az nem körvonalazódott, hogy hogyan tudnám beépíteni a mindennapjaimba. Meglátjuk, mit hoz a jövő – tette hozzá sejtelmesen Dona, aki megjegyezte azt is, hogy az ismeretség mellett egy baráttal is gazdagabb lett Dini személyében.