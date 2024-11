Hunyadi Donatella Bődi Dénes párjaként táncolt a Dancing with the Stars 4. évadában, ami egy nagyon izgalmas időszak volt a számára ugyanakkor nagyon stresszes is. Most az 5. évadot csak nézőként követi nyomon, persze így sem unatkozik, hiszen rengeteg projekten dolgozik egyszerre. De azt azért elárulta a műsor kapcsán, hogy kik azok a párosok, akik a szívéhez a nagyon közel állnak.

Hunyadi Donatella bevallotta kinek szurkol a Dancing with the Stars 2024-es évadában (Fotó: Ladóczki Balázs / HOT MAGAZIN)

Donatella énekesnőként szinte folyton koncertezik, miközben a mesterdiplomája megszerzésére is készül, hiszen ez az utolsó éve az egyetemen. De meg így is van ideje arra, hogy beálljon olyan olyan jó ügyek mellé, mint a kis Beni kezelésére való gyűjtés:

Csinálom a zeneakadémiát, mesterszakra járok oratórium és dalének szakon, ez már a második diplomám lesz és júniusban lesz a diplomakoncertem. Szerencsére emellett nagyon sok koncertem van, sőt egy jótékonysági sorozatot is szerveztünk, ahol Micskó Benjámin kezelésére gyűjtünk, aki egy 4 éves súlyos izomsorvadással küzdő kisfiú. A kezelés 1 milliárd forintba kerül, aminek már a fele összegyűlt hála Istennek.

– Emellett sok adventi koncertre is készülök országszerte, meg persze az egyetemen is. Sőt, hamarosan lesz egy TV-s projektem is, de arról egyelőre nem árulhatok el részleteket – mesélte sejtelmesen.

Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars-al nosztalgiázik

A gyönyörű énekesnőnek a munka mellett azért a sportra és pihenésre is jut ideje, amire tavaly a felkészülés miatt kevesebb lehetősége volt. Persze még így is szeretettel gondol vissza azokra a hetekre, hónapokra:

- A hétköznapokban az edzésre is igyekszem sok időt fordítani, na meg persze el is költöztem, ami szintén nagyon izgalmas. De a tavalyi időszakhoz képest jóval többet tudok pihenni, hiszen akkor a táncteremben voltam szinte 0-24-ben a Dancing with the Stars miatt.

Nagyon jó érzés visszaemlékezni arra az időszakra, persze nézem a mostani évadot is. Bár idén főként olyan sztárok szerepelnek, akiket személyesen nem ismerek túl jól, emiatt pedig inkább a táncosok állnak hozzám közel. Tavaly nagyon megszerettem őket és nagyon sajnálom, hogy Suti Andris és Hosszú Katinka kiestek, mert nagy kedvenceim voltak. Tánc szempontjából pedig szerintem Tóth Katicáék azok, akik abszolút verik a többieket, de persze mindenki nagyon ügyes

– vallotta még be.