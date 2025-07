Dopeman végre kimondta: Azahriah százmilliókon ül és gyűlölködik

"Gyülölködött egy jót... milliókon ücsörögve"

Dopeman véleménye szerint Azahriah kirohanása nem volt más, mint öncélú gyűlölködés.

– Ez a fiú meglátott egy tátongó piaci rést és nem tett mást, mint besétált a most mutatkozó igénybe. Ügyes húzás is lehetne ez, ha ezzel a többség igényét elégítette volna ki. De a többség nem ott van, ahová ő vizionálja. Érzi is ezt, hiszen végül, ha jól látom, bocsánatot is kért. No, nem azért, mert meggondolta volna magát, csupán csak, mert ez lett az érdeke. Szerencsére szólásszabadság van, így ő is élhet ezzel az alapjogával. Csak a következményeit kell viselnie, ami nem más, mint a nívótlanság. Gyűlölködött egy jót, de milliókon ücsörögve elárulom: nem menő az üzengetés” – fogalmazott Dopeman.