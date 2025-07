„Már akkor voltam valaki” – Csősz Bogi alaposan kiosztotta támadóit

Csősz Boglárka férje sokáig az érdeklődés középpontjában állt, hiszen Bogi nevét a Feleségek luxuskivitelben című reality-ből ismerhette meg a nyilvánosság. A csinos feleség azóta elvált és a saját lábára állt itthon. Saját céget vezet és nemrég még TikTok-csatornát is indított, hogy még közelebb kerülhessen követőihez.

Csősz Boglárka megvédte magát újonnan indult közösségi oldalán (Fotó: Máté Krisztián)

Csősz Boglárka vagyona vitatott, de ő alaposan visszavágott

Az egykori luxusfeleség újdonsült TikTok-oldalán nem fél reagálni a hozzá érkező goromba kommentekre sem, többek között például arra, hogy gazdag exférj nélkül ő ma már sehol nem lenne, de Boginak erről határozottan más a véleménye:

Már akkor voltam valaki, amikor a férjem megismert. Országosan ismert színésznő voltam 19 évesen, és akkor már cégem volt egyébként. Úgy, hogy Erdélyből érkeztem és Magyarországra költöztem, mint külföldi. Elmondhatom, hogy azóta is van karrierem és lesz is

– fogalmazott tömören, de annál velősebben Bogi. S hogy mit gondol arról, hogy úgy öregszik, ahogyan Donatella Versace? Egyes kommentelők szerint ugyanis a világhírű tervezőnő 1996-ban még jól nézett ki, mostanra azonban “maga az ördög” és remélik, hogy Bogi nem követi ezt a trendet a plasztikázással.

Hát köszi. Donatella Versace-nak szét van műtve az arca. Legalább onnan kezdhetnénk, hogy mondjuk hány műtéten esett át a nőci, egyébként a korához képest még mindig nagyon stílusos.

A videó aláírásában Bogi még azt is hozzátette, a kritika nem töri meg, csak felemeli. Csősz Bogi tehát köszöni szépen, tökéletesen rendben van magával és a karrierjével és nem kér a rosszakarókból, mert mindenre van határozott és jó válasza, nem az a fajta nő, akit csak úgy zavarba lehetne hozni egy negatív hozzászólással.

De akkor mi van most vele párkapcsolati téren?

Csősz Boglárka fiatalon kezdte a karrierjét és valóban a saját útját járja, még akkor is, ha gazdag török férjével, Burak Talu-val már nincsenek együtt. Tulajdonképpen ez is volt a válás egyik legfőbb oka: Törökországban ugyanis sokkal szigorúbb női-férfi szerepek szerint élnek az emberek, vagyis a férfi a családfenntartó, a nő pedig háziasszony otthon. Bogi azonban nem akart kalitkában élni, mindig a saját lábán állt, saját egzisztenciával rendelkezett, ami egy idő után megoldhatatlan konfliktusforrás volt közte és férje között. Erről nemrég a Palikék című podcast műsorban beszélt, ahol elárulta azt is, hogy számára nagyon fontos, hogy egy férfi intelligens legyen. Csősz Boglárka új párja egyébként megtestesíti számára ezt a személyt: