Boráros Gábor exe egy méregdrága eljegyzési gyűrűt villantott – Mit szól ehhez az MMA harcos?

12 év és egy közös gyermek után tavaly októberben jelentette be az MMA harcos és fitneszmodell párja, hogy végleg szakítottak egymással. A sokkoló döntés után – és pár hónappal később is – Boráros Gábor és Jákli Mónika mégis egy fedél alatt éltek, azonban ez az áldatlan állapot már többször is okozott kellemetlen perceket mindkét félnek.

Boráros Gábor exe, Jákli Mónika szerint egykori párjával borzasztóan megromlott a kapcsolatuk (Fotó: RTL)

Az egykori sztárpár útjai végleg elváltak

Boráros Gábor azonban pár héttel ezelőtt a Borsnak elárulta, hogy már mindenki megelégelte ezt a helyzetet, ezért úgy döntött: megszünteti az exével való együttélést.

Ezt az együttélést csak húztuk-húztuk egy ideig, és igazából nem volt ez jó senkinek. Nyilván a kislányunk miatt történt az, hogy egy házban laktunk, de azt láttuk, hogy nem annyira működik. Viszont eldöntöttük, hogy pár héten belül különköltözünk. Ez így jobb lesz nekünk és a lányunknak is

– mondta akkor az MMA harcos, aki közösségi oldalán több olyan fotót is megosztott, ami arra utal, hogy már külön költözött gyermeke édesanyjától.

Boráros Gábor új párja oldalán találta meg az igaz szerelmet

Mióta véget ért Jákli Mónikával való kapcsolata, a marcona kinézettel megáldott, de egyébként gondoskodó apukát újból megtalálta a szerelem. Boráros Gábor párja, Dóra látszólag nagyon jól működik együtt szerelmével annak ellenére, hogy még csak pár hónapja vannak együtt. A lányos édesapa korábban már lapunknak elmondta, hogy rendkívül sokat köszönhet kedvesének, ugyanis mindenben támogatja és segíti őt. Illetve Gábor szerint új párja olyan támogatást nyújt neki, amit korábban egyetlen nőtől sem kapott meg.

Boráros Gábor párja mindenben támogatja szívének választottját (Fotó: RTL)

Jákli Mónika máris férjhez megy?

Ezzel ellentétben az egykori sztárpár nő tagjának szerelmi életéről nem sokat lehetett tudni, mindössze csak annyit, hogy Mónikának is létesült egy friss párkapcsolata. Mindenesetre most közösségi oldalán olyan részleteket osztott meg magánéletéből, amik újabb találgatásokra adnak okot. Ugyanis Jákli Mónika egy olyan képet tett közzé Instagramján, amiben büszkén mutogatja az ujján lévő vadonatúj ékszerét.

A fotó azonban elért a Reddit nevezetű online felületre is, ahol az internetezők arra a véleményre jutottak, hogy az említett csecsebecse egy eljegyzési gyűrű, és abból is egy igazán drága darabról van szó. Mindemellett Mónika a képhez mellékelt „Beauty day” kiírása szintén arra utalhat, hogy számára az adott nap azért volt igazán csodálatos, mert megkérték a kezét. Azonban egyelőre nem lehet tudni arról, hogy valójában történt-e eljegyzés, mindenesetre az internet felrobbant a kép kapcsán.

Elég drágának tűnik ez a gyűrű. De vajon mit fog ehhez szólni majd Gábor?

– írta az egyik kommentelő.