Bayer Zsolt: Majka gyáva, az egész csak a pénzről szól

Erős üzenetet küldött Bayer Zsolt Majkának és a többi baloldali, tiszás celebnek, miután a zenész erőszakra buzdító jelenetet mutatott be a színpadon. A témával kapcsolatban Bohár Dániel beszélgetett Bayer Zsolttal, aki a Patrióta műsorában nemcsak uszító celebekről, de a ballibeális fiatalokról és a celebek rájuk gyakorolt hatásáról is beszélt – írja a Magyar Nemzet. C

sak egy gyors üzenet azoknak, akik mocskos Fideszeznek meg diktatúráznak: ha lenne egy időgépem, és ezeket visszavihetném… és nem is lennék nagyon gonosz, mert csak nem is a legsötétebb Rákosi-korba, csak a hatvanas évek kádári Magyarországára visszavinném őket két hétre

– mondta Bayer Zsolt a műsorban. Hozzátette: éljék végig, ami akkor volt, utána jöjjenek vissza, és akkor diktatúrázzanak.

Bayer Zsolt szerint Majka csak a pénzért csinálja, amit csinál Fotó: Máté Krisztián

Majkával kapcsolatban elmondta, hogy ez szerinte csak a pénzről szól a zenész számára, jelenleg azért fizetnek neki többet, hogy ezt csinálja. Azt is elmondta, hogy ezt a zenész most „túltolta”, valamint gyávának tartja Majkát, amiért nem mert beleállni a dologba, nem merte felvállalni tettét, csak próbálta elmaszatolni, amit csinált.

Bayer Zsolt szerint ha ugyanezt egy jobboldali zenész csinálta volna, akkor a baloldalon rögtön nyilvános ideg-összeomlást kapnának. Most ugyanezek a szereplők vagy csöndben vannak, vagy még meg is védik Majkát.

Mint arról korábban részletesen beszámoltunk, a debreceni Campus fesztiválon, a koncertje alatt, a Csurran, cseppen című számának végén a miniszterelnököt megszemélyesítő Majka egy „Isten áldja Bindzsisztánt, b…szdmeg!” felkiáltással tisztelgett hallgatóságának, majd az egyik közreműködő egy fordítva megfogott mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe lövi a rappert. Majka, beleélve magát a kivégzési jelenetbe, össze is esett. Az akció nagy felháborodást váltott ki, sokan adtak hangot elégedetlenségüknek.