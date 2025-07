„Bumm a fejbe, most már be vagy sz…rva!”: Váratlan helyről kapta a pofont Majka

Fokozódik a Majka-botrány. Mint ismert, az ózdi rapper Csurran, cseppen című számának főhősét, a Bindzsisztán nevű fiktív ország korrupt miniszterelnökét – egy mikrofonnal eljátszva – főbe lőtték a színpadon, a debreceni Campus fesztivál zárónapján.



Az erőszakra buzdító jelenetet Majka jópofa gegnek minősítette és nem kért bocsánatot, sőt még neki állt feljebb, belerúgott a Hír TV-be és a szégyenteljes cselekedetét bírálni merészelőkbe, Bayer Zsolttól egészen Deák Dánielig. A miniszterelnök kivégzésére utaló jelenet nagy felháborodást keltett, saját követői mellett a közéleti szereplők is bírálták Majkát, Dopeman és Nagy Feró mellett Debrecen polgármestere és a Campus fesztivál szervezői is elhatárolódtak az előadótól. De megszólalt azóta Sulyok Tamás köztársasági elnök is és még Orbán Viktor is üzent, megmutatva, hogy mi is a geg valójában.

Csak idő kérdése volt, hogy Wellor is odapörköljön Majkának. A népszerű netzenész sem mehetett el szó nélkül Majka erőszakra buzdító, félelemkeltő performansza mellett. Az Ezt mondtad, Majka! (Ez is csak egy geg Mix) című dalával teljesen lenullázta a rappert. Ha Majka kiakadt mindenkire, aki csak szóvá merte tenni az aljas húzását, akkor Wellor kőkemény soraitól egész biztos, hogy padlóra kerül. A netzenész az igencsak jól sikerült slágergyanús dalában Majka mellett a komplett balos propagandát nyomó zenészeknek is bevitt egy jobbegyenest.

