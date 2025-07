Itt a vége: a One megszüntette az együttműködést Majkával

A One Magyarország lezárja márkanagyköveti együttműködését Majkával.

Az üzleti döntés hátterében az énekes-előadóművész Campus fesztiválon bemutatott erőszakos színpadi produkciója, valamint az elmúlt időszakban tett közéleti megnyilvánulásai állnak. Mindezek ellentétesek a 4iG-csoport alapértékeivel és szerződésben megfogalmazott elvárásaival, valamint éles ellentétben állnak a One márka által képviselt értékekkel

– írja a Magyar Nemzet.

Archív fotó: Majka itt még a One Magyarország nagyköveteként. Fotó: Máthé Zoltán/MTI Fotószerkesztõség

„A One Magyarország elkötelezett a politikai és világnézeti semlegesség, valamint a társadalmi sokszínűség tiszteletben tartása mellett. Amellett, hogy mindenkinek joga a szabad véleménynyilvánítás, és a vállalat támogatja az alkotói szabadságot, ugyanilyen fontosnak tartjuk, hogy a márkát olyan személyek képviseljék, akik tiszteletben tartják a társadalom minden tagját, kortól, nemtől, vallási vagy politikai hovatartozástól függetlenül. Egy országos, 4 millió ügyféllel rendelkező vállalat felelőssége, hogy távol tartsa magát mindennemű politikai megnyilvánulástól és elutasítson minden a társadalmat megosztó, erőszakos vagy erőszakra buzdító szélsőséges magatartást, amelyek semmilyen módon nem egyeztethetőek össze a társaság szellemiségével” – fogalmaznak a közleményben.

Majka a miniszterelnök fejbelövését imitálta

Véres leszámolásra, főbelövésre is utalt Majka a Bindzsisztán nevű fiktív ország korrupt miniszterelnökéről szóló, Csurran, cseppen című számának végén a debreceni Campus fesztivál zárónapján, július 19-én.

Majka azt hitte, ez csak egy geg, a szponzorai máshogy vélekedtek. Fotó: Képernyőkép

A rapper koncertjén inkább szórványosan, mint össznépileg, de többször is szidalmazták a kormánypártot, amire az előadó még rátett egy lapáttal. A dal végén a miniszterelnököt megszemélyesítő Majka egy „Isten áldja Bindzsisztánt, b…zdmeg!” – felkiáltással tisztelgett hallgatóságának, majd az egyik közreműködő egy fordítva megfogott mikrofonnal eljátszotta, hogy fejbe lőtte. Majka, beleélve magát a rögtönzött kivégzési jelentbe, össze is esett.

Nem túlzás azt mondani, hogy Majka üzletileg élete legerősebb évén van túl, a bevételének jelentős részét pedig a fellépései adják, az RTL Klubtól kapott bevételei mellett, tavaly számos nagyvállalat rendezvényén lépett a színpadra, többek között a Hell, az OTP és a One Magyarország eseményein is feltűnt. Utóbbi cégnél ráadásul a mai napig nagykövetként is tevékenykedett az időközben balliberális megmondóemberré avanzsált előadó.