Tóth Gabi őszinte vallomása: nem bírja Máté nélkül

Ez abból is adódik, hogy igazából sosem voltam magamban. Nyilván éltem egyedül, mert nem mindig voltak párkapcsolataim, de akkor is voltak barátaim, és ott voltak a környezetemben. Mindig olyan helyre költöztem, hogy például a szomszédomban ott volt a barátnőm, aki átjött, és minden este bandáztunk. Nem is tudom, hogy milyen az, amikor sokat egyedül vagy. Tehát, az, hogy felvegyek egy táskát, és elinduljak a világba egyedül, számomra elképzelhetetlen, rettegek tőle