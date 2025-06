Tóth Gabi elárulta, miért nem ment el édesanyja szülinapjára

Tóth Gabi az elmúlt héten aktívan belevetette magát a forgatásokba, megkezdődtek ugyanis a Megasztár új évadának előválogató munkálatai. Az énekesnő rendkívül kimerült a rengeteg munkától, miközben szárnyra kaptak a találgatások, hogy édesanyjával megint mosolyszünet lehet, ha még a 60. születésnapi ünnepségén sem tudott részt venni.

Tóth Gabi pótolni fogja édesanyja szülinapját (Fotó: Polyak Attila)

Tóth Gabi párja segítette az énekesnőt

Tóth Gabi TikTok-oldalán jelentkezett be, ahol követőinek részletesen beszámolt róla, hogy miért tűnt el az utóbbi időben. „Rég jelentkeztem, aminek több oka is volt. Az egyik az, hogy ugye nem titok: már forgatjuk a Megasztárt, ami egy hosszabb válogatás. Olyan fáradt vagyok, hogy világomat nem tudom és beteg is lettem, úgyhogy nem volt könnyű úgy forgatni, hogy közben influenzás tüneteim voltak. Nem panaszkodom, mert nagyon élvezem, csodás a Megasztár, de azért szeretnék egy pár dolgot tisztázni - kezdi Gabi, akinek videójából egyértelműen kihallatszik az is, hogy nincs teljesen jól, a nátha a hangjára is ráment, mint mondja, egy kicsit most Charlie-s.

Azért is hoztam létre a TikTok-csatornámat, hogy tisztázhassam magamat. Nagyon egyszerű oka volt annak, hogy az Anyukám 60. születésnapjára nem mentünk. Egyrészt Hannika beteg volt, másrészt forgatok, de Máté nagyon nagy segítségemre van, mert itt volt a Hannival és amikor jobban lett, be is jöttek hozzánk. Anyukámmal meg is beszéltük, mondtam neki, hogy majd bepótoljuk, ha ő is meggyógyul, mert egyébként ő is megbetegedett. Ennyi a nagy szenzáció.

- fejtette ki Gabi, aki kitért arra is, hogy bár édesanyjával volt némi kis mosolyszünet, amiről ő maga is nyilatkozott, ez azonban több mint egy évvel ezelőtt volt és azóta már rendeződtek a dolgaik.

Balogh Krisztofer Tóth Gabi segítségével jött helyre

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence május közepén nyitották meg otthonuk ajtaját az énekes előtt, mondván: maradhat náluk, amíg szüksége van támogatásra. Balogh Krisztofer, a Sztárban Sztár leszek! című műsor üdvöskéje 2021-ben épp Tóth Gabi mentoráltja volt. Nemrég egy hangos családi veszekedést követően teljesen reménytelen helyzetbe került, az utcán találta magát és nem volt hova mennie. Gabi pedig segítő kezet nyújtott neki, Krisztofer azonban a napokban kiköltözött az énekesnőtől.

Krisztofer nagyon jól érezte magát nálunk elmondása szerint, sokat beszélgettünk és nagyjából összeraktuk azokat a dolgokat, hogy mi az, amikkel szeretne majd a zenei útján foglalkozni, de mégis volt benne egy hiányérzet. Tudom milyen ez, én is voltam Anyukámmal rossz viszonyban, szerettem volna tisztázni vele minél hamarabb, hogy kibéküljünk. Krisztoferben is ugyanez volt, így egy reggel felkeltünk, és szólt, hogy ma hazamenne, mert szeretne az édesanyjával békét kötni. Én ezt nagyon tisztelem benne

- zárta gondolatait Gabi, majd elárulta, hogy Mátéval marasztalták őt és biztosították róla, hogy az ajtajuk a jövőben is bármikor nyitva áll előtte.