Tóth Gabi helyre tette a kallódó tehetséget: „Rengeteget tanultam...”

Tóth Gabi segítő keze a világot jelentette az utcára került Balogh Krisztofer számára. A családjával haragban lévő fiatal énekes konkrétan az utcákon kóborolt, amikor az énekesnő másodszor is arra kérte, ne makacskodjon tovább és költözzön hozzájuk a szentendrei házba. Krisztofer heteket töltött Gabinál és Máténál, de egy ideje már visszatalált a családjához. Balogh Krisztofer a Borsnak mesélt a boldog végről, amivel lezárult élete nehéz és bizonytalan időszaka.

Tóth Gabi és Balogh Krisztofer együtt rendezték a fiatal énekes sorsát (Fotó: Instagram)

Tóth Gabi egykori tanítványa újra jól érzi magát a bőrében

„Sokkal jobban vagyok. Azért jöttem haza, hogy rendezzem a családdal a helyzetemet, mielőtt új alapokra helyezném az életem és elindulok a céljaim felé. Szerettem volna, hogy anyukámmal újra békességben legyek.”

Így érzem magam erősnek lelkileg ahhoz, hogy valóra tudjam váltani az álmaimat.

Hála Istennek sikerült is megbeszélnünk a dolgainkat, így most békességben vagyunk egymással” – kezdte lapunknak a Sztárban Sztár leszek! felfendezettje, aki élete végéig hálás lesz Tóth Gabinak a segítségért, amit élete mélypontján kapott tőle.

„Miattuk minden átértékelődött bennem”

„Nagyjából két és fél hete költöztem el Gabitól, ahol új lendületet kapott a zenei utam is. Készülök új dalokkal és vannak olyan projektek, melyekben ő is segíteni fog nekem a jövőben. Rengeteget tanultam a náluk töltött hetek alatt, és számos bölcsességgel felvértezve tértem haza. Tóth Gabinak rengeteget köszönhetek, bár bevallom amikor először felajánlotta, hogy költözzek hozzájuk, nemet mondtam, mert nem tudtam elképzelni, hogy az idolom otthonában éljek. És meg kell említenem Mátét is, aki szintén mellettem állt a nehéz időben. Miattuk minden átértékelődött bennem” – mondta Balogh Krisztofer, aki mostanában alkalmi munkákból tartja fent magát, de már látja a fényt az alagút végén.