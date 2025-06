"Én is ezt teszem, minden egyes nap!" - Rubint Réka érzelmes vallomással adott motivációt

Schobert Norbi szeretett felesége, Rubint Réka már hosszú-hosszú ideje tesz azért, hogy Magyarországon minél többen beépítsék a rendszeres testmozgást az életükbe, és ezáltal rálépjenek az egészségesebb életmód útjára – arról nem is beszélve, hogy most, 46 évesen igazi csúcsformában van.

Rubint Réka

Rubint Réka most egy különleges poszttal jelentkezett, aminél nemcsak azt csodálhatjuk meg a mellékelt videónak köszönhetően, hogy milyen keményen edz, hanem a bejegyzésnél még egy érzelmes vallomást is tett, ami komoly motivációval szolgálhat mindenki számára, aki esetleg elbizonytalanodik abban, hogy miért, kiért is érdemes mindent megtenni.

Csak nyugodtan hidd el magadról, hogy nincs előtted lehetetlen❤️

Tegyél meg mindent azért az emberért, akivel 24 órában együtt élsz: Önmagadért!

Én is ezt teszem, minden egyes nap!

Testileg és lelkileg is❤️

Ide kattintva lehet megtekinteni Rubint Réka posztját.