Szorcsik Viki üvöltése törte meg a budapesti metró zaját, rendőrségi feljelentés történt

„Életemben először vettem Budapest-bérletet, mert kocsival közlekedem. Naponta többször járok edzésre, ezért is döntöttem most így. Eleve nem szeretek kontaktálni az emberekkel, össze is húzom magam, ezért nem értem a történteket”– magyarázta a Farm VIP egykori sztárja.

Viki bízik benne, hogy az elkövető hamarosan előkerül, és felelősséget vállal a tettéért.

„Nagyon remélem, hogy előkerül a hölgy, mert ezért felelnie kell. Kőkeményen meg kell fizetnie a kárt” – zárta határozottan a színésznő.