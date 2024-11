Szorcsik Viki átértékelte egész életét madagaszkári útja után, többször is rosszul lett

A színésznő igazi világutazó, 2008 óta ez az 52. ország, ahol járt, és még legalább ennyi szerepel a bakancslistáján. Szorcsik Viki kedvenc úticélja eddig Mexikó volt, ahová mindig vissza-vissza tért, de most felkerült a kedvencek listájára Madagaszkár is, ahol három hetet töltött.

Szorcsik Viki átértékelte az életét Madagaszkáron / Fotó: Saját/Szorcsik Viki

Szorcsik Viki megtanulta értékelni, amije van

Lételeme az utazás, sose értette a színésznő, ha valakiben nem lobog ekkora tűz a világ megismerése iránt. Szorcsik Viki bárhol jár, belemerül a helyi kultúrába és a gasztronómiába is, még ha a gyomra nem is mindig bírja azt, mint legutóbb is.

– Az európai gyomor teljesen máshoz van szokva, és azért is lettem többször rosszul, mert elmentünk olyan helyekre enni, ahol csak a helyiek esznek – mesélte a Borsnak Szorcsik Viki. – Mert én mindig ragaszkodom ahhoz mindenhol, ahol járok, hogy az autentikus dolgokat kipróbáljam. Most is így volt, a piacon ettünk, ahol kissé áldatlan körülmények vannak főként európai léptékkel mérve. Egy helyi, madagaszkári utazási iroda egyetlen magyar tulajdonosával voltam kint, akinek az irodája az igazi utazók számára pont az ilyen autentikus dolgokat, helyeket is megmutatja, megmutatja az ország igazi arcát, voltunk például morurengin egyedüli fehérként, egy tradicionális bokszmeccsen is, fantasztikus élmény volt!

Viki azt mondja, nem érdekelték a rosszullétek, mert a világ negyedik legnagyobb szigetén olyan élményeket gyűjtött, amiket sosem fog elfelejteni. Olyanokat is, amelyek szíven ütötték.

Elképesztő a szegénység, pofán vágja az embert, hogy vannak emberek, akik így élnek. Összeeszkábált kis házakban, nincs víz, villany, a higiéniát nem is ismerik. És az a durva, hogy ezek az emberek mégis boldogok és nagyon összetartóak, lenne tőlük mit tanulni. Mi hozzászoktunk, hogy felkapcsoljuk a villanyt, megnyitjuk a csapot, de ők csak néhol ismerik ezt, de szerintem ha tudnák se vágynának rá. Ezek az emberek nem tehetnek róla, hogy így élnek, mert kizsákmányolták őket, majd magukra hagyták. De mégis mindenkivel kedvesek, mindig mosolyognak, elfogadták azt, hogy nekik ez jutott. Én teljesen átértékeltem az életemet, hogy mennyire szerencsés vagyok azzal, amim van, ahogy élhetek!

A színésznőt teljesen lenyűgözte a sziget természeti szépsége és gazdagsága.