Szerencsekerék: Félelem és reszketés a TV2 stúdiójában

A szerdai Szerencsekerék is különlegesnek ígérkezik, hiszen Bogdányi Titanilla nem csak megkísérti a szerencsét, de ízelítőt is ad mesterségéből. Közben pedig az egyik civil játékos kis kedvence is képbe kerül, amivel alaposan felborzolja a kedélyeket. Az ifjú királypiton ma még gyakorlatilag ártalmatlan, de idővel akár 180 cm-esre is megnőhet, amivel egyébként még így is a legkisebbnek számít majd az óriáskígyók között. Ez a tény azonban nem nyugtatta meg a TV2 sikerműsorának közönségét.

Balogh Eleni arckifejezése mindent elárult. Váratlan vendég a Szerencsekerék stúdiójában (Fotó: TV2)

A Szerencsekerék stúdiójában elszabadult egy „fenevad”

Végül persze bebizonyosodott, hogy az állatnak csupán a PR-ja rossz, hiszen végtelenül kedves és jóindulatú. Ezt a tényt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy békésen tekergődzött a műsor házigazdájának, Kasza Tibinek a feje körül, és ugyanígy jól érezte magát a szerencselány, Balogh Eleni nyakában is. És hogy miként érezte magát mindeközben a Balaton legszebb lányának is megválasztott Eleni? Nos, ezt ő maga árulta el lapunknak. „Egy ekkora kígyót szerintem senki nem szívesen vesz a nyakába, de Tibi nem hagyott nekem sok választási lehetőséget, hiszen azonnal bevont a szituációba. Az arckifejezésem mindent elárul majd, de utólag nem bánom, hogy ilyen élményben volt részem.”

Egyébként nem vagyok félős alkat, viszont galambfóbiám van

– mondta a TV2 és a Szerencsekerék szerencselánya.

Hogy a három játékos közül végül ki mellé szegődik a szerencse szerda este, az kiderül a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után.