Kasza Tibi már sokadjára borult ki csúnyán a Szerencsekerék stúdiójában – galéria

A népszerű énekes már több éve vezeti óriási sikerrel a TV2 népszerű vetélkedőjét, a Szerencsekereket. Kasza Tibor óriási népszerűségnek örvend, azonban az ő élete sem mentes a botrányoktól. Így lehetetlen lenne az, hogy lassan már 30 éve tartó pályafutása egyszer sem veszítette volna el a fejét.

Kasza Tibor gyerekeit tekintve két gyönyörű lány édesapjának mondhatja magát

Fotó: Ladóczki Balázs

Kasza Tibor felesége nem örülhet férje viselkedésének

A Szerencsekerék nemrégiben új részekkel jelentkezett a TV2-n, ez az évad pedig rengeteg izgalmat és újdonságot tartogat a nézőknek. Például egy új Szerencselány is érkezett a műsorba, ugyanis Balogh Eleni vette át a várandós Sydney van den Bosch szerepét a műsorban. Viszont emellett élő zenekar, tematikus adások és további népszerű sztárvendégek is színesítik majd a hétköznap estéket. A hetedik évad alatt feltűnik majd többek között Aurelio, Brasch Bence, Szandi, Galambos Lajos, de még Liptai Claudia is.

Kasza Tibi A Nagy Duett első évada óta zsűritag, így nemegyszer lepődött már meg a versenyzők produkcióin (Fotó: hot! magazin)

Kiabálás a Szerencsekerék stúdiójában

A műsor egyik előzeteséből viszont kiderült az is, hogy az egyik forgatás alkalmával kígyó került Kasza Tibi nyakába, míg egy másik alkalommal a műsorvezető ordításától zengett a TV2 stúdiója:

A rohadt életbe!

– akadt ki teljesen a sztárapuka, azonban nem ez volt egyetlen, amikor kifakadt magából. Két évvel ezelőtt például egy különleges adással búcsúzott a Szerencsekerék akkori évada, azonban Kasza Tibornak egy ponton elege lett. A műsorvezető szerint a csinos háziasszony, Sydney van den Bosch túl csillogó volt, ezért még a kollégáit is megkérte, hogy vonják meg tőle a fényt a stúdióban. Továbbá csúnyán beszólt az egykori Szerencselánynak, ugyanis szerinte a sötétben néz ki a legjobban az egykori szépségkirálynő.

Később a műsorvezető is elismerte, hogy ez nem volt szép tőle, azonban nem ez volt az egyetlen kiborulása. Galériánkban, mely az alábbi fotóra kattintva nézhető végig, megmutatjuk Kasza Tibi legnagyobb kiakadásait: