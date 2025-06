Ide menekült a válófélben lévő Stohl András - Nem akárkikkel vigasztalódott

Stohl András egy június 12-i, csütörtöki napot választott arra, hogy bejelentse: 5 év házasság után elválik kislánya, Bella édesanyjától, Vicától.

Stohl András válása mindenkit meglepett / Fotó: archív / hot! magazin

A fájdalmas közlemény gyakorlatilag derült égből villámcsapásként érte a színész rajongóit, hiszen Stohl András és Vica szerelme kifejezetten tündérmesébe illőnek tűnt, már a kezdetektől fogva. Kettejük kapcsolatára 8 évvel ezelőtt derült fény, amikor a színész és csinos kedvese egy kávézó teraszán turbékolt szerelmesen, teljesen kizárták a külvilágot. Hosszú éveket kellett várni rá, hogy Stohl András és Vica együtt jelenjenek meg egy rendezvényen, de a sajtót is kerülték, ahogy csak tudták. Aztán idővel, amikor bizonyossá vált számukra is, hogy ennek a szerelemnek igenis van jövője, megtört a jég. Jött a lánykérés, majd a 2020-ban csodálatos esküvő, végül a legnagyobb örömükre közös kislányuk, Bella is megérkezett, aki már 3 éves lesz.

Stohl András válása: nem volt harmadik fél

Stohl András és Vica eltávolodtak egymástól (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Amióta megjelent a hír, hogy Stohl András válik, mindenki csak találgat, hogy mi történhetett, mi okozhatta a törést a kapcsolatban, amely a házasságuk befejezéséhez vezetett. A hot! magazin információi szerint – ahogy sok más szerelem elmúlása esetén – ezúttal sem kell nagy dolgokra gondolni.

„Egyszerűen eltávolodtak egymástól. Küzdöttek, harcoltak, hogy megmentsék a házasságukat, de nem volt visszaút. Azt viszont leszögezném, hogy nem volt harmadik fél, ez nem játszott közbe a válásban”

- árulta el egy bennfentes a hetilapnak.

A színész a munkába és a bulizásba menekül

Továbbra is Stohl András gyermekei a legfontosabbak az egykori házaspárnak. Természetesen egy ilyen magánéleti válságot mindenki máshogy próbál meg feldolgozni. Van, aki napokra, hetekre magába roskad és magára húzza a takarót, míg mások megrázzák magukat és látszólag teszik a dolgukat. Nos, Stohl András az utóbbi csoportba tartozhat, a válás bejelentése után rögtön egy színházi témában posztolt, ugyanis már gőzerővel készül a Kőműves Kelemen című darab bemutatójára. Néhány nappal később pedig már a szokásos „csapatával” tűnt fel, ugyanis Till Attiláékkal bulizott.