Stohl András a válása után: „Nem így terveztük!“

Stohl András első házasságából két lány született: Luca és Rebeka. Az esküvőt követően 12 éven át voltak együtt Évával. A válásról a színész korábban így nyilatkozott: „Az első feleségemnek, Évának nyilván az életmódomból lett elege… Az egy rettenetes nagy kudarc volt” – mondta András, aki apaként ezt követően is helytállt és mindenben támogatta lányait.

Stohl András válása az egész országot meglepte (Fotó: Mediaworks Archívum)

Stohl András kétszer is 12 éven át kitartott...

A színész alig egy évvel a válása után megismerkedett Ancsikával, aki akkoriban a Nemzeti Színház tánckarát erősítette. Nagy szerelem volt az övék és két gyermekük született, Franciska és András. A színész másodjára is 12 éven át bírta a kötöttséget. Stohl András nem is titkolta, hogy belépett az életébe egy új szerelem. Bár sokáig tipródott, de végül úgy döntött, hogy Vicát választja, miközben igyekezett fenntartani a jó kapcsolatot Ancsikával is a két közös gyermekük érdekében. A színész erről a szakításáról így beszélt:

Elmúlt belőle a tűz, majd volt egy rés, jött Vica.

12 éven át volt Stohl András Vica oldalán és két közös gyermekük született (Fotó: Mediaworks Archívum)

Vica tehát jött, látott és győzött. 9 évre elrabolta Stohl András szívét és egyébként egészen mostanáig úgy tűnt, hogy ők ketten együtt mennek a végtelenbe és tovább. De az élet másképpen rendezte kettejük közös „darabját”. 2020-ban kötöttek házasságot, két évvel később pedig megszületett a kislányuk, Bella. Az idill akár az örökkévalóságig is tarthatott volna, de ahogy arról már korábban beszámoltunk, Stohl András és Vica csütörtök este egy közös Instagram-posztban jelentették be válásukat. Leírták, hogy egy új fejezet kezdődik az életükben, mert elválnak, de a szeretet nem múlt el kettejük közt.

Abban pedig a fenti példák tükrében egészen biztosak lehetünk, hogy kettejük kapcsolata valóban békés mederben marad pont úgy, ahogyan előző válása és szakítása után is történt. Stohl András valamit nagyon tudhat, hiszen Éva még a színész második esküvőjén is ott volt a vendégseregben.