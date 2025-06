Stohl András és L.L. Junior közül kerülhet ki az új A Nagy Ő? A rajongók már döntöttek

Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója tegnap bejelentette, hogy A Nagy Ő 2025-ben, egy év kihagyás után, visszatér a csatornára. És ha ez önmagában nem lenne elég örömhír, az is kiderült, hogy már ki is választották a hölgyekre váró agglegényt, ugyanis a műsor sztárja ismét egy férfi lesz. Persze kilétét egyelőre homály fedi, de a rajongók máris találgatni kezdtek, így végül négy jelöltre szűkült a legnagyobb esélyesek köre. Mutatjuk is, kik ők.

A nézők a frissen elvált Stohl Andrást látnák a legszívesebben A Nagy Ő új évadában (Fotó: archív/hot! magazin)

A Nagy Ő 7. évada kapcsán a rajongóknak elsőként Stohl András neve ugrott be, aki nemrég jelentette be, hogy feleségével külön utakon folytatják az életüket. Ezáltal végül is a színész egyedülálló lett, de az persze nem túl valószínű, hogy Stohl András válása után egy újabb párkapcsolatra vágyik a legjobban. Ennek ellenére nem kizárt, hogy valóban az ő kegyeiért küzdhetnek majd a hölgyek.

Ha Stohl András nem, akkor L.L. Junior A Nagy Ő?

A kommentelők a színész mellett a rappert látják komoly esélyesnek, hiszen Dárdai Blanka óta hivatalosan szingli. Felröppentek ugyan olyan pletykák, hogy L.L. Junior új párja egy, a koncertjein is rendszeresen résztvevő táncoslány, de ezt a hírt egyik fél sem erősítette meg. A Nagy Duetten készült összebújós fotók óta pedig csak szakmai szinten látták őket együtt, így lehet, hogy csak egy rövid fellángolásról volt szó. Mindenesetre a nézők szívesen látnák őt ebben a szerepben, sőt, jelentkezők is lennének bőven, amihez valószínűleg az L.L. Junior koncertjén készült ominózus videók is hozzájárulnak.

L.L. Junior Dárdai Blanka óta nem talált új párt, a követők szerint A Nagy Ő-ben kellene keresnie (Fotó: Markovics Gábor)

A Házasság első látásra sztárja is bejelentkezett a posztra

A Mr. Szabiként is ismert Szolnoki Szabolcs korábban többször is hangoztatta, hogy szívesen vállalná a műsort, ám akkor még egyedülállóként élte a mindennapjait. Jelenlegi információink szerint viszont boldog párkapcsolatban él 20 éves szerelmével, Karolinával. Így nem valószínű, hogy ő adná párkeresésre a fejét ebben az évadban, de még bármi megtörténhet.

Danny Blue neve is felmerült

A rajongók igen sokszor említették a mentalistaként ismert Kékesi Dánielt is, akiről a legtöbben csak Danny Blueként hallottak. A 43 éves előadóművész magánéletéről nem sokat tudni, ugyanis sokáig agglegény volt, bár olykor próbálkozott az ismerkedéssel. De ha a mentalista éppen szingli, akkor valószínűleg egy igencsak izgalmas évadnak lehetnénk tanúi, hiszen könnyedén átlátna egy-egy hölgy hazugságain képességei által.