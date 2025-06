Nagy Melanie vallomása: „Nem tudom, mit tennék anyukám nélkül!”

Véget ért a tanév, ám a szülők számára ez nem egy stresszmentes időszak. Nagy Melanie egyedülálló édesanyaként felkészült a vakációra, ám a szülei segítsége nélkül nem boldogulna ilyen jól. „Úgy terveztem, hogy még a szezon előtt elutazunk külföldre a gyerekekkel, mert mindenképpen akartam egy tengerparti nyaralást. Főszezonban ezt már nem engedhetem meg magunknak és szerencsére sikerült is: fantasztikus utazásban volt részünk, rengeteg gyerekprogrammal” – kezdte az édesanya a hot! magazinnak.

Nagy Melanie gyerekei számára igazi kaland lesz a nyár (Fotó: hot! magazin)

A gyerekekkel megbeszéltem, hogy a nyár hátralévő részében belföldön, hosszú hétvégékre utazgatunk majd. Édesapám Békéscsabán él, ahová sokszor elutazunk. Hétköznap Budapesten maradunk, amikor dolgozom, édesanyám segít a gyerekekkel, amiért nagyon hálás vagyok, nem is tudom, mit tennék anyukám nélkül!

G.w.M és Nagy Melanie gyerekei táborozni fognak a nyáron

A kis Melanie és Márk idén nyáron úszótáborba is megy. Emellett választhattak egy másik tábort is, most épp a főző- és a kézművestábor között hezitálnak.

„Ősszel valószínűleg lesz még egy rövidebb, 3-4 napos külföldi utunk, családi barátokhoz megyünk, akik meghívtak bennünket” – mesélte Melanie. „De meglátjuk, hogy alakul, mert ha minden jól megy, néhány hónap múlva beköltözünk az új otthonunkba, és akkor inkább arra koncentrálunk majd, hogy berendezkedjünk.”

Melanie a tanulást mindig komolyan veszi, és ez a hozzáállása nyáron sem változik. Ha a lánya iskolája kötelező olvasmányokat vagy ajánlott könyveket ad, azok elolvasása természetes része a szünidőnek. Szerencsére ez náluk gördülékenyen megy.

„Melanie imád olvasni, most már van egy kis zsebpénze is, úgyhogy ha elolvas egy könyvet, utána keresünk neki valamilyen új olvasmányt. Sokféle könyvet és regényt szeret, de legnagyobb örömömre még az ismeretterjesztő irományokat is lelkesen lapozza” – mesélte büszkén édesanya. „Néhány hónapja anyukámmal beiratkoztak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba, és megbeszéltük, hogy a nyáron hetente legalább egyszer bemennek, mert az a hely önmagában is élmény.”