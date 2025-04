Drámai vallomás a kamerák előtt: Bántalmazták Nagy Melanie és G.w.M gyermekét

Nagy Melanie, a rapper Varga Márk, azaz G.w.M exe volt a Ki vagy te valójában? podcast e heti vendége. A kétgyermekes édesanya roppant fontos, egyre égetőbb ugyanakkor fájdalmas témát boncolgatott a kamerák előtt: ez pedig az iskolai bántalmazás.

Nagy Melanie fontos témában szólalt fel Fotó: Nagy Melanie

A kétgyermekes édesanya úgy véli, elképesztően fontos, hogy a szülők vegyék komolyan az iskolai terrort, és ne féljenek beszélni róla, hiszen egy éveken át tartó bántalmazás akár tragédiába is torkollhat. Elég csak arra a 16 éves sümegi diákra gondolni, aki öngyilkos lett azért, mert diáktársai folyamatosan megalázták és gúnyolták őt.

Nagy Melanie egy olyan tanulmányt is olvasott, amely szerint a tanárok csak minden harmadik iskolai konfliktust vesznek észre, így az esetek nagy részében talán nem is tudják, miken mennek keresztül a bántalmazott tanulók.

Nagy Melanie gyermekei is bántalmazás áldozatai lettek

A Dikh TV műsorvezetőnőjének nevét legtöbben a G.w.M-mel való szakítása miatt ismerték meg, aminek már három éve. Nagy Melanienak és a rappernek két közös gyermeke van, ám elváltak útjaik, miután G.w.M megismerte Kulcsár Edinát.

Nagy Melanie gyerekei közül az egyik ráadásul már iskoláskorú, a sztáranyuka pedig azt sem hallgatta el a podcast során, hogy bizony ők is érintettek lettek az iskolai bántalmazásban.

"Nagyon nehéz, amikor a gyerekedet sírni látod, pityeregni, és nem az van, hogy meghúzta valaki a haját, mert tetszik neki, és akkor arról elbeszélgetünk otthon, hanem mondjuk ez egy több héten, hónapon, éven át tartó bántalmazás, ami ellen valamilyen szinten tehetetlen vagy" – mondta sóhajtva Nagy Melanie, aki ugyan több részletet nem akart elárulni a szóban forgó ügyről, ám azt elmondta, hogy szerencsére folyamatban van a megoldása, és az osztályfőnök is mindent megtesz, hogy elsimuljon a konfliktus.

Melanie több részletet nem akart elárulni a szóban forgó ügyről Fotó: Markovics Gábor

Nagy Melanie kitálalt G.w.M-ről

Az édesanya tavaly nyáron Palik László podcastjében mesélt arról, hogy hogyan állt fel a szakításából, és hol tart most az életében. Persze vannak következmények is, amik még ma is tartanak és leginkább a gyerekek szenvednek el.