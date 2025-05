Nagy Melanie nagy bejelentést tett: ez G.w.M-mel közös gyerekeit is érinti

Nagy Melanie, G.w.M két idősebb gyermekének édesanyja már korábban is megmutatta, hogy sokféle területen megállja a helyét, legyen szó divatról, sminkelésről, vagy műsorvezetésről.

Nagy Melanie kislánykorában még színésznő akart lenni (Fotó: Markovics Gábor)

Nemrég pedig az is kiderült, hogy nem áll távol tőle a rendvédelem sem. Melanie a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi karán végzett, ahol nukleáris fegyverkezés szakirányon diplomázott, noha állítása szerint gyerekkorában sok más kislányhoz hasonlóan még olyan álmokat szövögetett, hogy színésznő lesz.

Nagy Melanie két gyermek mellett is állandóan keresi a kihívásokat, ezért is ült vissza az iskolapadba, hogy végre elvégezze a hőn áhított mesterképzést. Nos, az idő szalad, G.w.M exe ugyanis jövő hónapban államvizsgázik fejlesztéspolitikai programmenedzsment szakon.

„Valójában ez az egész önmagam miatt történik. Mindig is szerettem volna megszerezni mesterszakon is a diplomát, de az élet, a gyerekek, a munka miatt úgy alakult, hogy erre eddig nem volt lehetőségem. Most, hogy a gyerekek kicsit nagyobbak lettek, azt gondoltam, hogy most, vagy soha! Belevágtam, nagyon féltem az elején, de hát most már a második vizsgaidőszakom végén vagyok, jövő hónapban vár rám az államvizsga. Én egyébként az a típus vagyok, aki az utolsó pillanatig bújja a jegyzeteit, rakosgatja a papírokat és próbálja memorizálni és vizualizálni a mondatokat”

– árulta el a Borsnak Nagy Melanie, aki bizony középiskolában néha puskázott, bár soha nem bukott le.

Nagy Melanie soha nem fogy ki a célokból (Fotó: Markovics Gábor)

Nagy Melanie: készül az új otthonunk

Ez az időszak azonban nemcsak az államvizsga miatt izgalmas a sokoldalú műsorvezető számára. Nagy Melanie gyerekei társaságában ugyanis hamarosan elköltözik álmai házába.

„Készül az új otthonunk. Most már a belső rendezés történik, és nagyon izgalmas ez az időszak. Kicsit nehézkes még így, a tanulás mellett összehangolni a munkát és a költözést. Hamarosan meglesz minden, és ha tényleg sikerül mindent véghezvinnem, amit elterveztem erre az évre, akkor jövőre kicsit hátradőlök és behúzom a kéziféket”

– mesélte a mindig ambiciózus édesanya.