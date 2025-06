Hétköznap is gyönyörűek: Újra összeálltak a Miss World Hungary legszebb lányai – Galéria!

Június 22-én a mindössze 17 éves Végvári Janka fejére került a Miss World Hungary győztes koronája, ami azt jelenti, hogy a zsűri döntése alapján ő lett Magyarország Szépe 2025-ben.

Végvári Janka a Miss World Hungary nyereményátadóján (Fotó: Markovics Gábor)

A Miss World Hungary zsűrijében idén is helyet kapott Sarka Kata, Rogán-Szendrei Cecília, Hajas László és Dr. Krasznai Zsolt, valamint Kulcsár Edina és Bodri Krisztina egykori királynők. Az est házigazdái pedig, ahogy minden évben, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre voltak.

Miss World Hungary: Újra együtt a győztesek

Azonban nem csak Végvári Janka örülhetett! A királynő és két udvarhölgye, a második helyezett Veress Eszter Emőke és a harmadik helyezett, Csapó Dorka Kata ajándékok és nyeremények egész sorát vehették át június 25-én délelőtt. Az exkluzív eseményre a Bors is hivatalos volt.

A királynő és a két udvarhölgy mellett jelen volt a verseny közönségdíjasa, Tokodi Doroti, valamint a Hilaris Hotels különdíj győztese, Nemoda Lilla.

Magyarország Szépe: Nemoda Lilla, Csapó Dorka Kata, Végvári Janka, Veress Eszter Emőke és Tokodi Doroti Fotó: Markovics Gábor

Végvári Janka szépségkirálynő a győzelem után elmondta, fiatal kora ellenére igyekszik éretten gondolkodni és különösen fontos számára a jótékonykodás.

„A jövőben szeretnék több szervezethez is csatlakozni, mint önkéntes, mivel ez nagyon fontos számomra. Idén én nyertem a Miss Charity címet is, aminek keretében önkéntesként segítettem a lakhelyemen lévő idősek otthonában. Emellett szeretném majd mindenféleképpen méltón képviselni az országunkat a Miss World világversenyen. Így emiatt most elkezdek tanulni és teljes erőbedobással készülni a versenyre” – vélekedett a mosonmagyaróvári lány, aki magyar szépségkirálynőként részt vehet a világ egyik legrangosabb szépségversenyén.

